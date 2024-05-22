أحمد سالم: لقب الكونفدرالية سيحدث فارقا لنادي الزمالك فنيا وإداريا

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن لقب الكونفدرالية سيحدث فارقا للفريق في الفترة المقبلة من الموسم.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر راديو أون سبورت: "النادي كان يحتاج لقب الكونفدرالية معنويا وستحدث فارقا مع الفريق والإدارة".

وأضاف "قضية روي أجواش بسيطة وسيتم سدد قيمة الغرامة في أقرب وقت ممكن، ونتواصل مع محامي خالد بوطيب ومستعدون لكل الاحتمالات".

وأكمل "سنركز في الفترة المقبلة على الدوري من أجل أن يعود الفريق لمكانه الطبيعي في الترتيب".

وأوضح "سيسافر أحمد حمدي لألمانيا من أجل الخضوع لجراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ولدينا بدائل لتعويضه في ظل تواجد عبد الله السعيد وناصر ماهر وأوباما، ونأمل عودته قريبا لأنه إضافة للفريق وأصيب في وقت تألقه مع الفريق".

وواصل "البعض انتقد الصفقات في يناير لكن مجلس الإدارة أبرم أكبر عدد من الصفقات في الوسط لأنه كان يعلم باحتمالية إيقاف القيد مرة أخرى، والمختلف هذه المرة أن المدير الفني هو من سيختار من يستمر أو يرحل، وسندرس كل شيء الفترة المقبلة مع جوزيه جوميز".

وأشاد بياسين لبحيري لاعب نهضة بركان قائلا: "قمة في الأخلاق وتعامل بإنسانية وربما لاعب آخر كان دفع نبيل عماد، كان هناك علاقة طيبة بين اللاعبين بعد نهاية اللقاء".

وأتم عن التفاوض لضم يوسف الفحلي قائلا: "نسير بطريقة مختلفة في التفاوض، لا يوجد شيء اسمه أن تطلب من لاعب أن ينضم لفريقك بعد مواجهته، هذا شيء غير احترافي، ربما تضع عينك عليه وتحلل أداءه، وسياسة ضم لاعب تألق ضد الفريق انتهت".