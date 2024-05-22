ثلاثي ناشئين زد يخوض اختبارات الانضمام لـ فيتوريا البرتغالي

سافر ثلاثة لاعبين من ناشئي نادي زد إلى البرتغال لمدة 10 أيام من أجل خوض اختبارات الانضمام لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية زد لمنح الفرصة للمواهب بقطاع الناشئين لخوض تجربة الاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية بعد تأهيلهم فنيا وبدنيا وسلوكيا بشكل مثالي وعقد شراكات مع كبرى الأندية لإتاحة الفرصة لقضاء فترة معايشة.

ويشارك الثلاثي عمر ياسر ومحمد نجم "حميدو" ومروان محمود من مواليد 2006 في اختبارات فيتوريا البرتغالي.

وكشف حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين في زد إن سفر الثلاثي لخوض تجربة الاختبارات في أندية أوروبية كبرى دليلا على نجاح استراتيجية النادي.

وهذه ليست المرة الأولى لاختبار لاعبين من زد بأقوى الدوريات الأوروبية، إذ سبق ووقع اللاعب عمر خضر عقود الانضمام لنادي أستون فيلا بداية من شهر يوليو المقبل، كما احترف اللاعب محمد هيثم بنادي فيتوريا دي جيماريش قبل انضمامه لصفوف النادي الأهلي.

ويعتبر فيتوريا جيماريش من الأندية الكبرى في الدوري البرتغالي.

وأنهى الفريق موسمه في الدوري البرتغالي بالمركز الخامس برصيد 63 نقطة، ليحسم تأهله إلى دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

ثلاثي زد:

- عمر ياسر بدأ مشواره من خلال الإلتحاق بأكاديمية زد في 2019 وفي عام 2020 التحق بفريق مواليد 2006 الأساسي بعد أن تم اختياره من قبل المدربين.

- محمد نجم (حميدو) الذي انضم إلى زد في يناير 2022 بعد نادي مصر المقاصة وحقق حميدو عدة انتصارات مع فرقة 2006 حيث فاز الفريق ببطولة دوري الجمهورية موسم 2022- 2023 ومؤخراً فاز فريق 2005 ببطولة دوري الجمهورية موسم 2023-2024.

- مروان محمود الذي انضم إلى صفوف زد بعد نادي المقاولون العرب وسبق له الفوز مع زد ببطولة الدوري خلال الموسمين الماضي والحالي ايضا.