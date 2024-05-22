انتهت دورة الترقي – الترسانة (2) - (3) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) منتخب السويس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الأولى من دورة الترقي إلى الدوري الممتا.

ويلتقي الترسانة مع حرس الحدود، فيما يواجه سبورتنج منافسه منتخب السويس.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب على أن يصعد المتصدر مباشرة إلى الدوري الممتاز.

وصعد إلى الدوري رسميا غزل المحلة وبتروجت.

الترسانة ضد حرس الحدود

نهاية المباراة بفوز حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق78: جووووووووووول ميدو العطار يقلص النتيجة بهدف ثان للترسانة برأسية.

ق60: جووووووووووول ثالث لحرس الحدود عن طريق محمود ممدوح بطريقة رائعة بعدما مر بكرة ساقطة من أعلى الحارس ومن ثم سددها برأسه في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدفين لهدف.

ق45:+2: جووووووووول ثاااان لحرس الحدود عن طريق إسلام سمير بعد انفراد بالمرمى.

ق31: جووووووووووول التعادل للترسانة عن طريق أوجستن أوتو.

ق30: لاعبو حرس الحدود يعودون لاستكمال المباراة.

ق27: لاعبو حرس الحدود يرفضون العودة لاستكمال المباراة اعتراضا على القرار.

ق24: الإعادة أظهرت وجود لمسة يد على لاعب الترسانة وقت حصول فريقه على ركلة ركنية وبالتالي يطالب حرس الحدود باحتساب خطأ لصالحهم لكن تم احتساب ركلة جزاء.

ق23: ركلة جزاء للترسانة بداعي لمسة يد واعتراض كبير من لاعبي حرس الحدود.

ق12: جووووووول أوووول لحرس الحدود عن طريق محمد مصطفى.

انطلاق المباراة.

سبورتنج ضد منتخب السويس

نهاية المباراة بفوز سبورتنج بهدف دون رد.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق61: جوووووووووووول أوووول لسبورتنج عن طريق طارق السيد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: فرصة خطيرة لسبورتنج لكن أخطأ لاعبوه المرمى.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

انطلاق المباراة.