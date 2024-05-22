تحديد ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعامي 2026 و2027

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ملاعب بطولاته القارية الثلاثة للأندية لعامي 2026 و2027.

وكان يويفا قد كشف مسبقا عن الملاعب التي ستستضيف نهائيات عام 2025 ليكون قد تم تحديد ملاعب ثلاث سنوات مقبلة.

وجاء تحديد يويفا للملاعب كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

2026: ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

2027: تم تعليق القرار حتى الاستفسار من الاتحاد الإيطالي حول تجديد ملعب سان سيرو.

الدوري الأوروبي

2026: بيشكتاش بارك في تركيا.

2027: ملعب فرانكفورت في ألمانيا.

دوري المؤتمر الأوروبي

2026: رد بول أرينا في ألمانيا.

2027: ملعب بيشكتاش في تركيا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا بالعام المقبل، بينما يقام النهائي خلال الموسم الحالي على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد مع بروسيا دورتموند في المباراة النهائية بالموسم الحالي يوم 1 يونيو المقبل.