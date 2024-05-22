رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: أستغرب عدم حصولنا على نسبة بيع مصطفى شلبي من إنبي حتى الآن

شدد إبراهيم فايز رئيس نادي بترول أسيوط على أن فريقه لم يحصل حتى الآن على مبلغ إعادة بيع مصطفى شلبي للزمالك.

وانضم مصطفى شلبي للزمالك قادما من إنبي في بداية الموسم الماضي.

وقال فايز لـ FilGoal.com: "أستغرب موقف رئيس نادي إنبي في عدم منح حق بترول أسيوط في صفقة بيع مصطفى شلبي للزمالك حتى الآن، النادي له الحق في الحصول هلة 15% من قيمة بيع مصطفى شلبي لأي نادي وعند انتقاله للزمالك لم نحصل على هذا المبلغ ونحن على هذا الحال منذ عام، عكس مسؤولي سيراميكا كليوباترا فعند انتقال محمود زلاكة إلى بيراميدز تم منحنا نسبة 20% على الفوز".

وتوج الزمالك مؤخرا بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان في المباراة النهائية.

وشارك شلبي مع الزمالك حتى الآن في 49 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 9.