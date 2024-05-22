سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في شامبيونشيب بتصويت الجماهير

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

احتفال سام مرسي بصعود إبسويتش تاون للشتامبيونشيب

توج سام مرسي قائد إبسويتش تاون بجائزة أفضل لاعب في الدرجة الأولى من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بتصويت الجماهير لموسم 2023-2024.

وساهم مرسي في تأهل إبسويتش تاون للدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عاما.

وحاز الدولي المصري منذ أيام جائزة أفضل لاعب في فريقه خلال الموسم الجاري.

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وأصبح سام أول قائد مصري يقود فريقه للصعود من الدرجة الأولى للدوري الممتاز.

وتنافس مع سام زميليه من إبسويتش أيضا وهم: أوماري هتشينسون وليف ديفيز ومجموعة أخرى من اللاعبين.

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وجاءت قائمة المرشحين

آدم أرمسترونج – ساوثامبتون

كريسينو ساميرفيل – ليدز يونايتد

إيثان أمبادو – ليدز يونايتد

كيران دوسبيري هال – ليستر سيتي

ليف ديفيز – إبسويتش تاون

أوماري هتشينسون – إبسويتش تاون

سامي سيموديتش – بلاكبيرن روفرز

سام مرسي – إبسويتش تاون

إبسويتش سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 22 عاما إذ شارك الفريق للمرة الأخيرة في عام 2002 قبل أن يهبط.

كيران مكينا مدرب الفريق تولى تدريبه قبل موسمين فقط ليقوده بشكل مباشر من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى ومنه للممتاز على التوالي.

تجربة إبسويتش هي الأولى لمكينا صاحب الـ 37 عاما كرجل أول بعد فنرة من العمل كمساعد مع أولي جونر سولشاير في مانشستر يونايتد.

وانضم إبسويتش لليستر سيتي في الصعود للدوري الممتاز بعد أن لعب تأهل ليستر في المركز الأول.

سام مرسي إبسويتش تاون
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