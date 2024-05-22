للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.. الزمالك ينهي إجراءات سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

إصابة أحمد حمدي ضد نهضة بركان

أنهى نادي الزمالك إجراءات سفر لاعبه أحمد حمدي إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد قرر سفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي مثله مثل محمود حمدي "الونش" الذي أجراها في السابق.

وأشرف حسين السيد عضو مجلس الإدارة على ملف سفر اللاعب.

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وسيرافق حمدي في ألمانيا محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك والذي سيتواجد معه لمتابعة حالته أول بأول.

وأعلن الزمالك إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة الفريق ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.

أحمد حمدي الزمالك
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