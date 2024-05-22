على سيناريو جاره.. صندوق أوكتري يعلن الاستحواذ على ملكية إنتر

أعلن صندوق أوكتري الأمريكي استحواذه على ملكية نادي إنتر ميلان.

وكان ستيفان زهانج مالك النادي قد حصل على قرض من الصندوق بضمان النادي منذ ثلاث سنوات وتنتهي مهلة السداد أمس الثلاثاء الموافق 21 مايو مقابل 395 مليون يورو.

وانتهت المدة بدون رد أموال القرض من قبل زهانج، كما لم يتم التوصل لاتفاق على جدولة المبلغ لذلك قرر الصندوق الاستحواذ على ملكية النادي.

وقال أليخاندرو كانو المدير التنفيذي للصندوق رسمي: "نعرف مسؤوليتنا تجاه مجتمع إنتر وتاريخه وملتزمون بالحفاظ على نجاح النادي على المدى الطويل ونثق في أن طموحنا سيتماشى مع حب جماهير إيطاليا له، وهدفنا الحالي هو ضمان استقرار النادي المالي".

وكان إنتر قد توج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بالإضافة للقب كأس السوبر الإيطالي.

سيناريو بيع إنتر مشابه لما حدث مع ميلان الذي اقترض مالكه السابق لي يونجهونج النادي قرضا من صندوق إيليوت الأمريكي أيضا والذي تعثر في سداد المبلغ ليستحوذ الصندوق على ملكيته المستمرة حتى الآن.