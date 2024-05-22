بيراميدز يجدد تعاقد إبراهيم عادل

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد إبراهيم عادل لاعب الفريق بشكل رسمي.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

ويأتي تجديد إبراهيم عادل ضمن سلسلة تجديد تعاقد العديد من لاعبي بيراميدز مثل أسامة جلال ومحمد حمدي وإسلام عيسى وكريم حافظ.

وأكد إبراهيم عادل على سعادته بعد تمديد تعاقده مع بيراميدز وأنه يأمل أن يساعد زملائه في حصد البطولات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد عادل سيمتد مع بيراميدز حتى 2029 لأن عقده السابق كان مستمرا لمدة موسمين إضافيين قبل التجديد الأخير.

وحصد عادل جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب وقادت منتخب مصر للوصول لأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يشارك إبراهيم عادل مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 شهر يوليو المقبل.

ولعب إبراهيم عادل مع بيراميدز الموسم الجاري 17 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف.