بيراميدز يجدد تعاقد إبراهيم عادل

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 13:15

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد إبراهيم عادل لاعب الفريق بشكل رسمي.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويأتي تجديد إبراهيم عادل ضمن سلسلة تجديد تعاقد العديد من لاعبي بيراميدز مثل أسامة جلال ومحمد حمدي وإسلام عيسى وكريم حافظ.

وأكد إبراهيم عادل على سعادته بعد تمديد تعاقده مع بيراميدز وأنه يأمل أن يساعد زملائه في حصد البطولات.

أخبار متعلقة:
تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا الشريعي: الزمالك سيستفيد مستقبلا من زياد كمال.. وهناك بنود أخرى في العقد رسالة ياسين البحيري بعد بيان شكره من الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد عادل سيمتد مع بيراميدز حتى 2029 لأن عقده السابق كان مستمرا لمدة موسمين إضافيين قبل التجديد الأخير.

وحصد عادل جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب وقادت منتخب مصر للوصول لأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يشارك إبراهيم عادل مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 شهر يوليو المقبل.

ولعب إبراهيم عادل مع بيراميدز الموسم الجاري 17 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف.

إبراهيم عادل بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: أستغرب عدم حصولنا على نسبة بيع مصطفى شلبي من إنبي حتى الآن للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.. الزمالك ينهي إجراءات سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا الشريعي: الزمالك سيستفيد مستقبلا من زياد كمال.. وهناك بنود أخرى في العقد جوميز: كنت قريبا من تدريب الأهلي.. وهذا شرط منافستنا على الدوري المثلوثي: سعيد في الزمالك وكل شيء وارد بشأن مستقبلي تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا مران الزمالك – غياب المثلوثي.. ورسالة جوميز وتعليمات خاصة لـ عبد الله السعيد علي جبر يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا.. وتأهيل في الإمارات
أخر الأخبار
مباشر دورة الترقي – الترسانة (1) - (1) حرس الحدود.. سبورتنج أمام منتخب السويس 40 دقيقة | القسم الثاني
تحديد ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعامي 2026 و2027 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: أستغرب عدم حصولنا على نسبة بيع مصطفى شلبي من إنبي حتى الآن 2 ساعة | الكرة المصرية
سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في شامبيونشيب بتصويت الجماهير 2 ساعة | المحترفون
يورو 2024 - روبيرتسون ومكتومناي يقودان قائمة اسكتلندا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.. الزمالك ينهي إجراءات سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا 3 ساعة | الدوري المصري
على سيناريو جاره.. صندوق أوكتري يعلن الاستحواذ على ملكية إنتر 4 ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يجدد تعاقد إبراهيم عادل 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر