تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 13:02

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

أصبح محمود حسن "تريزيجيه" نجم طرابزون سبور جاهزا للمشاركة في نهائي كأس تركيا ضد بشكتاش يوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة، حسب جريدة الصباح التركية.

ويغيب تريزيجيه عن فريقه بسبب الإصابة في عضلة السمانة خلال لقاء سامسون سبور مطلع هذا الشهر.

وأوضح تقرير الجريدة التركية أن الجهاز الطبي لطرابزون أعطى الضوء الأخضر لتريزيجيه للمشاركة في اللقاء بعد العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب تقارير: ماكرون يفشل في إقناع بيريز بالتخلي عن مبابي من أجل الأولمبياد رسالة ياسين البحيري بعد بيان شكره من الزمالك NBA - بوسطن يبدأ سلسلة نهائي الشرق بإسقاط إنديانا

وأضاف التقرير أن عبد الله أفجي مدرب طرابزون قرر الاعتماد على الدولي المصري في التشكيل الأساسي.

May be an image of 1 person, playing football, playing soccer and text

وسيتواجد تريزيجيه في خط الهجوم، إلى جانب بول أونواتشو وإيدين فيسكا، حسب التقرير.

فالثلاثي سجل 33 هدفًا وصنع 26 في موسم 2023-2024.

إذ سجل تريزيجيه 11 هدفا وصنع 5 مع فريقه التركي هذا الموسم.

بينما ​أحرز أونواتشو 16 هدفا وصنع 4، وإيدين فيسكا سجل 6 أهداف وصنع 17.

تريزيجيه طرابزون سبور كأس تركيا بشكتاش
نرشح لكم
تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب لـ الزمالك حجازي يغيب عن اتحاد جدة أمام ضمك.. وطارق حامد يدخل حسابات كوزمين سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في شامبيونشيب بتصويت الجماهير جراحة ناجحة لـ مرموش في اليد صلاح ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل بالموسم في الدوري الإنجليزي هل أعلن استمراره مع ليفربول الموسم المقبل؟ صلاح يوجه رسالة للجماهير محمد صلاح لـ كلوب: كان من الرائع العمل معك.. وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى فرانكفورت يعلن موعد خضوع مرموش للجراحة في يده اليسرى
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة بروكسي في الكأس 19 دقيقة | الكرة المصرية
وست هام يعيد لوبيتيجي إلى الدوري الإنجليزي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مناقصة كاف لتقنية الفيديو تكشف موعد السوبر القاري.. ومصير الكونفدرالية والدوري الإفريقي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: ميلان اختار مدربه الجديد.. وتفاصيل التعاقد 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم وهاني بتدريبات الأهلي قبل مواجهة الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب لـ الزمالك ساعة | المحترفون
سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع كومباني.. وعقبة أخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
NBA - دالاس يقهر مينيسوتا في أرضه بافتتاح سلسلة نهائي الغرب 2 ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر