الشريعي: الزمالك سيستفيد مستقبلا من زياد كمال.. وهناك بنود أخرى في العقد

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على أن فريقه يمتلك العديد من البنود في تعاقده مع الزمالك بشأن انتقا لزياد كمال للأبيض.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد أن فاز على نهضة بركان بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل إنبي إن النادي يحق له الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج زياد كمال مع الزمالك بكأس الكونفدرالية.

وقال الشريعي عبر قناة ETC: "هناك الكثير من البنود في تعاقد زياد كمال مع الزمالك ولكن لن أتحدث عنها بسبب مبدأ السرية في التعاقدات ولا يمكن أن أنفي أو أؤكد خبر أحقيتنا في الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية".

وتابع "الزمالك سيكون له أرباح كبيرة في زياد كمال إذا تم بيعه خارج مصر أو الاستثمار فيه بطريقة أخرى"

وواصل "الزمالك دفع حتى الآن 5 ملايين جنيه في زياد كمال حتى نهاية الموسم والمبلغ الكامل يدفع فقط حال استمراره حتى نهاية فترة الإعارة وللزمالك نسبة جيدة جدا في حالة باعه إنبي لفريق آخر ولا يحق لنا بيعه لأي فريق داخل مصر إلا بموافقة الزمالك".

وشدد "لنا الحق في الحصول على 20% كنسبة إعادة بيع حمدي فتحي من صافي المبلغ الذي حصل عليه الأهلي من الوكرة ولم نحصل على المبلغ حتى الآن لأن الوكرة اشترى اللاعب على أقساط لذلك نحن بانتظار حصول الأهلي على المبلغ الكامل".

وأضاف "ليس هناك أي تواصل من الأهلي معنا بشأن التعاقد مع محمد حمدي وإذا حدث أي تواصل سنعلن عنه، ولم يتحدث الزمالك معنا بشأن التعاقد مع محمد البلعوطي".

وأردف "ملف دوري 2003 لم يغلق من جانبنا ولن يغلق واتحاد الكرة من حقه اتخاذ القرارات ولكن من حقي اتخاذ القرارات المناسبة".

وأكمل "اتحاد الكرة قال إن أوراق اللاعب سليمة وأنا لا أشكك في صحة الأوراق ولكن اللاعب لديه شخصيتين والاتحاد لم يذهب للجهات الخارجية كما قال للتحقيق في الأمر وكان من المفترض أن تقارن البصمات بين بصمة اللاعب وبصمته في الشخصية الأخرى من مواليد 1997 في نادي الواسطى لكي يتم التأكد من كونه لاعب مختلف".

وأتم "كلامي لم يتغير واللاعب مزور وسأحصل على حق إنبي في الأمر وهناك خطوات مقبلة ندرسها حاليا قبل اتخاذها بعد الاطلاع على كافة الأوراق وسبب حفظ شكوانا وقد ألجأ للنيابة وأنا مندهش لأن اتحاد الكرة لم يذهب للنيابة في ذلك الأمر".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تتويج الأهلي بدوري مواليد 2003 بعد حفظ شكوى إنبي ضد لاعب المصري الذي اتهمه النادي بالتزوير في سنه.