جوميز: كنت قريبا من تدريب الأهلي.. وهذا شرط منافستنا على الدوري

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز يحتفل مع جمهور الزمالك بلقب الكونفدرالية

شدد جوزيه جوميز مدرب الزمالك على أنه كان قريبا من تولي مسؤولية تدريب الأهلي في فترة سابقة.

وقال جوميز عبر قناة إم بي سي مصر: "جوزيه مورينيو ليس صديقي ولكني أحترمه كثيرا وساعدته عندما كان يعمل في بنفيكا لفترة قصيرة لكنني أحبه ولدينا من المدربين أيضا مانويل جوزيه الذي قام بعمل كبير في مصر وفتح الباب للمدربين البرتغاليين للعمل في مصر، بينما مورينيو فتح الباب للبرتغاليين للعمل بالخارج ومن الممكن أن نحب طريقته أو لا ولكن هو يملك شخصية في العمل".

وواصل "فيريرا يشبه المايسترو، عملت معه 6 سنوات في بنفيكا وبورتو وملقا وباناثانايكوس وتعلمت الكثير منه وتلقيت رسالة منه بعد المباراة وقلت له إن هذا الفوز وكل فوز أحققه له جزء به لأنني تعلمت منه، هو يعرف المباريات وكيفية التعامل معها وكيفية تطوير التكتيك أكثر من أي مدرب آخر ولديه جزء ف يأي إنجاز أقوم به".

أخبار متعلقة:
NBA - بوسطن يبدأ سلسلة نهائي الشرق بإسقاط إنديانا جراحة ناجحة لـ مرموش في اليد المثلوثي: سعيد في الزمالك وكل شيء وارد بشأن مستقبلي مواعيد مباريات الأربعاء 22 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. ودورة الترقي

وأكمل "تحدثت مع فيريرا قبل تولي تدريب الزمالك وأخبرني إن النادي صعب ولكن جماهيره ممتازة وأنا أقول نفس الشيء لأن الناس تريد تحقيق الفوز دائما، ويجب تهيئة كل الظروف الأساسية التي نحتاجها ويجب أن يقوم كل فرد بدوره لكي نحقق الفوز".

وتابع "كنت على وشك الوصول لاتفاق لتدريب الأهلي ولكن حدثت لي مشكلة عائلية ولم أتمكن من الحضور إلى مصر".

"أنا مدرب فريق كبير بحجم الزمالك ومستعد لتدريب أي فريق بالعالم ولكن في مصر بعد أن تدرب الزمالك ليس من السهل أن تدرب فريق آخر، الأمر ليس مستحيلا ولكنه غير سهل".

وشدد "ليس لدي مشكلة للتعامل مع كل أهداف النادي ولكن للمنافسة على الدوري يجب أن نعيد تنظيم العديد من الأشياء ولا يمكن أن نفكر في الفوز دون التحضير، لسنا أفضل فريق في العالم لأننا حققنا لقب الكونفدرالية وفي الظروف الحالية لا يمكن أن ننافس على اللقب وأنا مدير فني يجب أن ألعب لأفوز بجميع المباريات ولكن يجب أن نبدأ بالتنظيم لو أردنا تحقيق اللقب، لدينا 19 مباراة متبقية لو فزنا بهم جميعا وحقق المنافس الفوز أيضا لن نتوج باللقب، الزمالك يمكن أن يكون أفضل فريق في مصر ولكن يجب تحسين ظروف العمل".

وعن رأيه في إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو للاحتراف قال: "هذا قرار زيزو والإدارة، هو لاعب أساسي بالفريق ولكن في كرة القدم الأمور تحدث، هناك طلبات من فرق أخرى لديها إمكانيات أعلى قد تمنع بقاء اللاعب بفريقه، أنا أحب زيزو كلاعب وكإنسان وهو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم وهو بمستوى اللاعبين في أوروبا في التغذية والعمل الجاد".

وشدد "إذا أردنا دعم روح الفريق يجب أن نحتفظ باللاعبين الذين يعرفون روح النادي لأنهم ينقلونها للاعبين الصغار ويعلمونهم معنى الزمالك ويجب المحافظة على هؤلاء اللاعبين مثل شيكابالا وعمر جابر وإذا كان الأمر بيدي سأطلب استمرار شيكابالا ويجب أن يستمر في النادي حتى عندما يعتزل".

وكشف "لو كان بإمكاني اختيار صفقة واحدة من الأهلي؟ إمام عاشور، ولو اخترت لاعب محترف لضمه سيكون مصطفى محمد".

"الاختيار بين المهاجمين في الدوري المصري؟ أحمد ياسر ريان، وأسرع لاعب تأقلم مع الفريق هو عبد الله السعيد".

وأضاف "زياد كمال أقرب للاعب رقم 6 لذلك من غير المتوقع التألق بشكل واضح وترافيس موتيابا يحتاج لوقت أكبر لكي ينمو ويتطور وأتوقع تألق محمد شحاتة".

وأكد "محمود علاء غير مستبعد من الفريق، هو لديه رؤية فنية وتمريرات رائعة ولكنه بحاجة للعمل على أشياء أخرى".

وأتم "محمد صلاح أم شيكابالا؟ قلت إن لدي أفضل اللاعبين في العالم لذلك سأختار شيكابالا".

الزمالك جوزيه جوميز
نرشح لكم
رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: أستغرب عدم حصولنا على نسبة بيع مصطفى شلبي من إنبي حتى الآن للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.. الزمالك ينهي إجراءات سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا بيراميدز يجدد تعاقد إبراهيم عادل الشريعي: الزمالك سيستفيد مستقبلا من زياد كمال.. وهناك بنود أخرى في العقد المثلوثي: سعيد في الزمالك وكل شيء وارد بشأن مستقبلي تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا مران الزمالك – غياب المثلوثي.. ورسالة جوميز وتعليمات خاصة لـ عبد الله السعيد علي جبر يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا.. وتأهيل في الإمارات
أخر الأخبار
مباشر دورة الترقي – الترسانة (1) - (1) حرس الحدود.. سبورتنج أمام منتخب السويس 42 دقيقة | القسم الثاني
تحديد ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعامي 2026 و2027 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: أستغرب عدم حصولنا على نسبة بيع مصطفى شلبي من إنبي حتى الآن 2 ساعة | الكرة المصرية
سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في شامبيونشيب بتصويت الجماهير 2 ساعة | المحترفون
يورو 2024 - روبيرتسون ومكتومناي يقودان قائمة اسكتلندا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.. الزمالك ينهي إجراءات سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا 3 ساعة | الدوري المصري
على سيناريو جاره.. صندوق أوكتري يعلن الاستحواذ على ملكية إنتر 4 ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يجدد تعاقد إبراهيم عادل 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر