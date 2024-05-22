جوميز: كنت قريبا من تدريب الأهلي.. وهذا شرط منافستنا على الدوري

شدد جوزيه جوميز مدرب الزمالك على أنه كان قريبا من تولي مسؤولية تدريب الأهلي في فترة سابقة.

وقال جوميز عبر قناة إم بي سي مصر: "جوزيه مورينيو ليس صديقي ولكني أحترمه كثيرا وساعدته عندما كان يعمل في بنفيكا لفترة قصيرة لكنني أحبه ولدينا من المدربين أيضا مانويل جوزيه الذي قام بعمل كبير في مصر وفتح الباب للمدربين البرتغاليين للعمل في مصر، بينما مورينيو فتح الباب للبرتغاليين للعمل بالخارج ومن الممكن أن نحب طريقته أو لا ولكن هو يملك شخصية في العمل".

وواصل "فيريرا يشبه المايسترو، عملت معه 6 سنوات في بنفيكا وبورتو وملقا وباناثانايكوس وتعلمت الكثير منه وتلقيت رسالة منه بعد المباراة وقلت له إن هذا الفوز وكل فوز أحققه له جزء به لأنني تعلمت منه، هو يعرف المباريات وكيفية التعامل معها وكيفية تطوير التكتيك أكثر من أي مدرب آخر ولديه جزء ف يأي إنجاز أقوم به".

وأكمل "تحدثت مع فيريرا قبل تولي تدريب الزمالك وأخبرني إن النادي صعب ولكن جماهيره ممتازة وأنا أقول نفس الشيء لأن الناس تريد تحقيق الفوز دائما، ويجب تهيئة كل الظروف الأساسية التي نحتاجها ويجب أن يقوم كل فرد بدوره لكي نحقق الفوز".

وتابع "كنت على وشك الوصول لاتفاق لتدريب الأهلي ولكن حدثت لي مشكلة عائلية ولم أتمكن من الحضور إلى مصر".

"أنا مدرب فريق كبير بحجم الزمالك ومستعد لتدريب أي فريق بالعالم ولكن في مصر بعد أن تدرب الزمالك ليس من السهل أن تدرب فريق آخر، الأمر ليس مستحيلا ولكنه غير سهل".

وشدد "ليس لدي مشكلة للتعامل مع كل أهداف النادي ولكن للمنافسة على الدوري يجب أن نعيد تنظيم العديد من الأشياء ولا يمكن أن نفكر في الفوز دون التحضير، لسنا أفضل فريق في العالم لأننا حققنا لقب الكونفدرالية وفي الظروف الحالية لا يمكن أن ننافس على اللقب وأنا مدير فني يجب أن ألعب لأفوز بجميع المباريات ولكن يجب أن نبدأ بالتنظيم لو أردنا تحقيق اللقب، لدينا 19 مباراة متبقية لو فزنا بهم جميعا وحقق المنافس الفوز أيضا لن نتوج باللقب، الزمالك يمكن أن يكون أفضل فريق في مصر ولكن يجب تحسين ظروف العمل".

وعن رأيه في إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو للاحتراف قال: "هذا قرار زيزو والإدارة، هو لاعب أساسي بالفريق ولكن في كرة القدم الأمور تحدث، هناك طلبات من فرق أخرى لديها إمكانيات أعلى قد تمنع بقاء اللاعب بفريقه، أنا أحب زيزو كلاعب وكإنسان وهو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم وهو بمستوى اللاعبين في أوروبا في التغذية والعمل الجاد".

وشدد "إذا أردنا دعم روح الفريق يجب أن نحتفظ باللاعبين الذين يعرفون روح النادي لأنهم ينقلونها للاعبين الصغار ويعلمونهم معنى الزمالك ويجب المحافظة على هؤلاء اللاعبين مثل شيكابالا وعمر جابر وإذا كان الأمر بيدي سأطلب استمرار شيكابالا ويجب أن يستمر في النادي حتى عندما يعتزل".

وكشف "لو كان بإمكاني اختيار صفقة واحدة من الأهلي؟ إمام عاشور، ولو اخترت لاعب محترف لضمه سيكون مصطفى محمد".

"الاختيار بين المهاجمين في الدوري المصري؟ أحمد ياسر ريان، وأسرع لاعب تأقلم مع الفريق هو عبد الله السعيد".

وأضاف "زياد كمال أقرب للاعب رقم 6 لذلك من غير المتوقع التألق بشكل واضح وترافيس موتيابا يحتاج لوقت أكبر لكي ينمو ويتطور وأتوقع تألق محمد شحاتة".

وأكد "محمود علاء غير مستبعد من الفريق، هو لديه رؤية فنية وتمريرات رائعة ولكنه بحاجة للعمل على أشياء أخرى".

وأتم "محمد صلاح أم شيكابالا؟ قلت إن لدي أفضل اللاعبين في العالم لذلك سأختار شيكابالا".