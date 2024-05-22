NBA - بوسطن يبدأ سلسلة نهائي الشرق بإسقاط إنديانا

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

بوسطن سيلتكس

بدأ بوسطن سيلتكس سلسلة نهائي القسم الشرقي من دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بالفوز على إنديانا بايسرز بعد التمديد لوقت إضافي.

وانتصر بوسطن على ضيفه بنتيجة 133-128 لتصبح نتيجة السلسلة 1-0.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 117-117 جعل المباراة تذهب لوقت إضافي.

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وتألق جايسون تايتم نجم سيلتكس بتسجيل 36 نقطة كأكثر مسجلي اللقاء.

تايتم سجل أول 10 نقاط لفريقه في الوقت الإضافي ليتقدم ببوسطن 127-123 قبل 42.9 ثانية من نهاية اللقاء.

فيما أضاف زميليه جرو هوليداي وجايلين براون 28 و26 نقطة على الترتيب.

في الجانب الآخر، سجل تايريز هاليبرتون 25 نقطة لبايسرز كأكثر مسجلي فريقه.

بينما أضاف زميله باسكال سياكام 24 نقطة.

ويقام اللقاء الثاني بين الفريقين في بوسطن يوم الخميس

بوسطن سيلتكس إنديانا بايسرز NBA
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