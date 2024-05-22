NBA - بوسطن يبدأ سلسلة نهائي الشرق بإسقاط إنديانا

بدأ بوسطن سيلتكس سلسلة نهائي القسم الشرقي من دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بالفوز على إنديانا بايسرز بعد التمديد لوقت إضافي.

وانتصر بوسطن على ضيفه بنتيجة 133-128 لتصبح نتيجة السلسلة 1-0.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 117-117 جعل المباراة تذهب لوقت إضافي.

وتألق جايسون تايتم نجم سيلتكس بتسجيل 36 نقطة كأكثر مسجلي اللقاء.

تايتم سجل أول 10 نقاط لفريقه في الوقت الإضافي ليتقدم ببوسطن 127-123 قبل 42.9 ثانية من نهاية اللقاء.

فيما أضاف زميليه جرو هوليداي وجايلين براون 28 و26 نقطة على الترتيب.

The @celtics' trio combines for 90 PTS as Boston wins Game 1 in OT to go up 1-0! JT: 36 PTS, 12 REB, 4 AST, 3 STL JH: 28 PTS, 7 REB, 8 AST, 3 STL JB: 26 PTS, 7 REB, 5 AST, 3 STL This is the 1st time in Celtics' history that 3 players scored 25+ PTS in a Conference Finals game. pic.twitter.com/9puwToOUE2 — NBA (@NBA) May 22, 2024

في الجانب الآخر، سجل تايريز هاليبرتون 25 نقطة لبايسرز كأكثر مسجلي فريقه.

بينما أضاف زميله باسكال سياكام 24 نقطة.

ويقام اللقاء الثاني بين الفريقين في بوسطن يوم الخميس