جراحة ناجحة لـ مرموش في اليد

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش

خضع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في اليد اليسرى للعلاج من إصابة.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت
مصر

وكشف أحمد عبدون الوكيل الإعلامي لـ مرموش أن جراحة اللاعب استمرت لمدة 3 ساعات ونصف.

ومن المتوقع تعافي اللاعب في فترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

أخبار متعلقة:
فرانكفورت يعلن موعد خضوع مرموش للجراحة في يده اليسرى مصدر من نادي إينتراخت فرانكفورت يكشف لـ في الجول مصير عملية مرموش الجراحية مرموش يسجل وينهي موسم فرانكفورت بتعادل مع لايبزج.. وتوخيل يودع بايرن بخسارة برباعية

وسجل مرموش هدفا في تعادل فرانكفورت أمام لايبزيج في ختام الدوري الألماني.

وأنهى فرانكفورت الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، بينما تأهل لايبزج لدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز السادس.

وأنهى مرموش الموسم مع فرانكفورت مشاركا في 41 مباراة وخلالها سجل 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

وكشف إبراهيم حسن مدير المنتخب الأسبوع الماضي عن احتمالية غياب مرموش عن قائمة منتخب مصر بسبب عملية جراحية في اليد.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر من مرموش الاستجابة لهم وتأجيل العملية الجراحية لكن فرانكفورت شدد على ضرورة إجرائها.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

عمر مرموش منتخب مصر فرانكفورت
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم – لاعب فاركو على رأس قائمة غينيا بيساو لمواجهتي مصر وإثيوبيا فرانكفورت يعلن موعد خضوع مرموش للجراحة في يده اليسرى مصدر من نادي إينتراخت فرانكفورت يكشف لـ في الجول مصير عملية مرموش الجراحية أنا الصقر (3) - هدف غير مسيرتي.. ومباراة أنهت جيل كامل لمنتخب مصر الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن؟ من أنا لأعلق عليها.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر إبراهيم حسن: نتمنى من مرموش تأجيل عمليته الجراحية.. ونثق في وطنية الأهلي والزمالك حسام حسن يكشف سبب غياب مرموش عن منتخب مصر في المعسكر القادم ملف جلسة حسام حسن - عن حقيقة الخلاف مع صلاح.. وأزمة المنتخب ولاعبي الأهلي
أخر الأخبار
تقارير: ماكرون يفشل في إقناع بيريز بالتخلي عن مبابي من أجل الأولمبياد 22 دقيقة | الدوري الإسباني
بقرار من المحكمة.. إيقاف تعيين بريس مدربا للكاميرون وأزمة جديدة بطلها إيتو 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوميز: كنت قريبا من تدريب الأهلي.. وهذا شرط منافستنا على الدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
NBA - بوسطن يبدأ سلسلة نهائي الشرق بإسقاط إنديانا 39 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
جراحة ناجحة لـ مرموش في اليد 42 دقيقة | منتخب مصر
المثلوثي: سعيد في الزمالك وكل شيء وارد بشأن مستقبلي 52 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 22 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. ودورة الترقي ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز: أحتاج 8 صفقات.. وأتمنى مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى