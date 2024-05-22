المثلوثي: سعيد في الزمالك وكل شيء وارد بشأن مستقبلي

شدد حمزة المثلوثي لاعب الزمالك على أنه يشعر بالسعادة في ناديه خلال الوقت الحالي.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وقال المثلوثي عبر إذاعة IFM التونسية: "أنا سعيد في الزمالك وكل شيء وارد بشأن مستقبلي ولا أحد يعرف ماذا سيحدث".

وأضاف "أنا أركز مع نادي الزمالك وأشعر بالراحة هنا والجمهور يحبني ويدعمني".

وأتم تصريحاته "بداياتي كانت صعبة مع الزمالك خاصة في ظل أزمة الكورونا لكن بعد ذلك تبدلت الأمور عقب معسكر مغلق مع كارتيرون لمدة 25 يوما".

وتوج المثلوثي مع الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وحصل اللاعب التونسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.