مواعيد مباريات الأربعاء 22 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. ودورة الترقي

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

تأهل ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي

تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، كما تنطلق دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو والقنوات الناقلة.

دورة الترقي

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سبورتنج × منتخب السويس.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الترسانة × حرس الحدود × 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

نهائي الدوري الأوروبي

أتالانتا × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

الدوري الأوروبي مواعيد مباريات الأربعاء دورة الترقي
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