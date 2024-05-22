جوميز: أحتاج 8 صفقات.. وأتمنى مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

كشف جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عن عدد اللاعبين الذي يحتاجهم لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل.

وقاد جوميز الزمالك للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال جوميز عبر إم بي سي مصر: "التعاقد مع لاعبين ليسوا من اختياري؟ أنا لا أشتكي. أعمل مع جميع اللاعبين المتاحين وخلق نوع من التوازن داخل الفريق".

وأضاف "لا أستطيع التحديث عن ضم لاعبين جدد ورحيل آخرين. لدينا الوقت من أجل اختيار تدعيمات الموسم المقبل. ما زال لدينا 19 مباراة متبقية في الموسم الحالي وبالنسبة لي اللاعبين المتواجدين في الفريق هم الأفضل في العالم بالنسبة لي بالتوقيت الحالي".

وكشف"أحتاج 8 صفقات جديدة دون التطرق إلى أسماء أو مراكز. أريد أيضا الاعتماد على ناشئي الزمالك ومنحهم الفرصة الكاملة".

وتابع "الأهلي والزمالك الأفضل في إفريقيا ومباريات الفريقين دائما ما تصب في مصلحة الكرة المصرية".

وأجاب "مواجهة الأهلي أمام الترجي في السوبر الإفريقي؟ مدرب الترجي برتغالي ولكني أتمنى مواجهة الأهلي وتحقيق الفوز لأنها تمثل بطولة خاصة".

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الترجي يوم السبت ضمن إياب نهائي دوري الأبطال عقب نهاية مباراة ىالذهاب بالتعادل السلبي في تونس.