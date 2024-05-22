عضو مجلس إدارة الزمالك: "نفسي بتتسد من إيقاف القيد".. وهذه حقيقة مفاوضات ثنائي بركان

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

الزمالك - نهضة بركان

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة التفاوض مع يوسف الفحلي وياسين لبحيري ثنائي نهضة بركان.

وذكرت تقارير مغربية أن الزمالك مهتم بضم يوسف الفحلي وياسين لبحيري بداية من الموسم المقبل.

وقال حسين السيد عبر أون تايم سبورتس: "لم نفكر في ضم ياسين لبحيري ويوسف الفحلي ثنائي نهضة بركان في الوقت الحالي. بالطبع جوزيه جوميز مستمر في تدريب الفريق".

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وعن موقف الثلاثي زيزو ومحمد عواد ومحمد صبحي أوضح "زيزو أبرز نجوم الفريق وبقائه مهم وكذلك عواد ومحمد صبحي مستمران وخلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من العقود".

ويمتد تعاقد الزمالك مع زيزو حتى نهاية الموسم المقبل، فيما ينتهي تعاقد محمد عواد وصبحي بنهاية الموسم الجاري.

وعن إيقاف القيد قال حسن السيد: "إيقاف القيد؟ "نفسي بتتسد كلما تأتي هذه السيرة". حزين جدا وأتحسر على دفع هذه الأموال الطائلة التي كان من الأولى توجيهها لتدعيم الفريق"

وأتم "اللقب الإفريقي كلل الجهد مجلس الإدارة بالكامل. كأس الكونفدرالية بالنسبة لي أغلى من البطولات التي حققتها كلاعب".

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

الزمالك زيزو محمد صبحي
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