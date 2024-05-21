تصفيات كأس العالم – لاعب فاركو على رأس قائمة غينيا بيساو لمواجهتي مصر وإثيوبيا

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 23:18

كتب : FilGoal

غينيا بيساو

أعلن منتخب غينيا بيساو عن قائمته لخوض مباراتي مصر وإثيوبيا ضمن تصفيات كاس العالم 2026.

ويلعب منتخب غينيا بيساو أمام مصر يوم 10 يونيو ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد جيفرسون إنكادا مدافع فاركو المحترف في الدوري المصري.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: جوناس مينديز (كالاماتا اليوناني) - فرناندو إمبادجي (ديبورتيفو لوجو الإسباني) – مانويل بالدي (بينافيل البرتغالي).

خط الدفاع: مارسيلو جالو (فالنسيا الإسباني) - أوبا سانجانتي (دونكيرك الفرنسي) - سوري ماني (فيسيو البرتغالي) - فالي كاندي (ميتز الفرنسي) – سامبا كاندي (مكابي بني راينا) – بروسبير ميندي (شارلروا – بلجيكا) جيفرسون إنكادا (فاركو).

خط الوسط: جورج بريميا (سان أنطونيو الأمريكي) - دالسيو جوميز (أبويل نيقوسيا القبرصي) - ألفا سيميدو (الطائي السعودي) - موريتو كاساما (أومونيا القبرصي) - جانيو بيكل (غازي عنتاب التركي) - كارلوس ماني (قيصري سبور التركي) – بالدي (فرينينسي البرتغالي) – فامانا كويزرا (فيسيو البرتغالي).

خط الهجوم: ماما بالدي (ليون الفرنسي) فرانكولينو (ميتيلاند الدانماركي) – جوزيه كورريا (باري إن إن الروسي) - ماورو رودريجيز (يفردون السويسري)- روماريو بالدي (وهان ثري الصيني) - فامانا كويزيرا (فيسيو البرتغالي) - إيسمرالدو سا (رادوم البولندي) – توني بريتو (كاظمة الكويتي).

يذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط حققها من الفوز على جيبوتي 6-0 وعلى سيراليون 2-0.

ويلاحقه كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

المجموعة تضم مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

منتخب مصر منتخب غينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026
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