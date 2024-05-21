تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق ليشغل منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي.

وأكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا أن التعاقد مع إسماعيل يوسف يأتي في إطار سياسة النادي لإخراج المواهب الشابة ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع اسم الكرة المصرية.

وأضاف أن إسماعيل يوسف يملك خبرات كبيرة كلاعب دولي سابق شارك في محافل دولية كبرى، أبرزها مونديال إيطاليا عام 1990، وكمدرب صاحب خبرات متعددة، على كل المستويات السنية، والفريق الأول في عدد كبير من أندية الدوري الممتاز.

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وشغل إسماعيل يوسف منصب عضو مجلس إدارة الزمالك في المجلس السابق.

كما عمل في منصب المشرف على كرة القدم في الزمالك وأيضا مدير الكرة.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري إسماعيل يوسف
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