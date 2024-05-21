كرة يد - الحسم في اللقاء الفاصل.. الزمالك يعادل سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الأهلي

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 22:50

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد

نجح فريق الزمالك في معادلة سلسلة نهائي دوري اليد بعد التغلب على الأهلي في المباراة الثانية.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 29-25 في المباراة الثانية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 26-25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم الجمعة 24 مايو.

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ويقام الدوري المصري لكرة اليد هذا الموسم بنظام جديد إذ يُلعب النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وشهدت المباراة الثانية تعرض ثنائي الأهلي إبراهيم المصري وياسر سيف للطرد خلال أحداث الشوط الأول.

وكان الشوط الثاني سجالا بين الفريقين قبل أن يحسم لاعبو الزمالك المباراة في آخر خمس دقائق بتفوق تام.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول بتفوق أهلاوي منذ وتقدم الأحمر بنتيجة 5-1 في أول سبع دقائق.

وتقلص الفارق إلى هدفين مع منتصف الشوط بعد أن وصلت النتيجة لـ 7-5 لصالح الأهلي.

وتعرض إبراهيم المصري قائد فريق ودفاع الأهلي في الدقيقة 18.

وبعد أقل من خمس دقائق تعرض ياسر سيف لاعب الأهلي لطرد جديد في صفوف الأحمر.

وحافظ الأهلي على تقدمه بفارق هدفين حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن ينجح لاعبو الزملك في العودة باللقاء.

وخطف الزمالك التعادل مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 14-14.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني بتعادل مستمر منذ بداية الشوط وحتى الدقيقة 23:45.

وكان التعادل 22-22 حاسما بين الفريقين وفي آخر ست دقائق تعرض محمد مجدي لإيقاف دقيقتين ورمية جزائية للأبيض.

ونجح الزمالك في التقدم 24-22 وسط محاولات للأهلي لتقليص الفارق.

ووسع الزمالك الفارق في آخر دقيقتين إلى 27-23 وسط تراجع تام لأداء لاعبي الأهلي.

وحسم الزمالك في النهاية اللقاء بنتيجة 29-25.

ويقام اللقاء الفاصل بين الفريقين في تمام التاسعة من مساء الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى.

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