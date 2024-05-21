أنقذ محبوبه من الهبوط ورحل.. رانييري يعتزل التدريب

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 22:36

كتب : رامي جمال

كلاوديو رانييري مدرب كالياري

بعد نهاية دراماتيكية للموسم في الدوري الإيطالي تجنب خلالها كالياري الهبوط قرر كلاوديو رانييري مدرب الفريق اعتزال التدريب رسميا.

وعقب نهاية الموسم قرر رانييري الرحيل عن تدريب كالياري وبعدها إعلان اعتزاله بعد مسيرة طويلة دامت لـ30 عاما.

وكان المدرب صاحب الـ72 عاما عاد إلى كالياري في ولاية ثانية في صيف عام 2023 وقاده إلى الصعود للدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك – غياب المثلوثي.. ورسالة جوميز وتعليمات خاصة لـ عبد الله السعيد مصدر من إنبي لـ في الجول: يحق لنا الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية أزمة الكرات الثابتة وأوروبا التي لم تغير مصيره.. قصة 24 ساعة أبعدت بوكيتينو عن تشيلسي

ولم يكتف رانييري بذلك بل نجح في تجنب الهبوط بعدما احتل المركز الـ15 بـ36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أول مراكز الهبوط.

وخلال مسيرته التدريبية الطويلة تولى رانييري تدريب العديد من الفرق وهم فيجور لاميزيا وبوتيولانا وكالياري ونابولي وفيورنتينا وفالنسيا وأتليتكو مدريد وتشيلسي وبارما ويوفنتوس وروما وإنتر ميلان وموناكو ومنتخب اليونان.

هذا بالإضافة لمحطته الأبرز وهي ليستر سيتي حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه في سنة 2016.

وبعدها تولى تدريب نانت وفولام وروما مجددا وسامبدوريا وواتفورد وأخيرا كالياري.

وتوج رانييري بلقب الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي مع كالياري وكأس إيطاليا للدرجة ذاتها.

كما صعد معهم مرتين للدوري الإيطالي سنة 1990 و2023.

وصعد مع فيورنتينا للدوري الإيطالي في سنة 1994 وفاز معهم بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي في 1996.

ومع فالنسيا توج بكأس إسبانيا 1999 وكأس الإنترتوتو الأوروبي 1998 وكأس السوبر الأوروبي 004.

وقاد موناكو للصعود للدوري الفرنسي في سنة 2013.

وأخيرا توج مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.

رانييري كالياري الدوري الإيطالي ليستر سيتي
نرشح لكم
أزمة الكرات الثابتة وأوروبا التي لم تغير مصيره.. قصة 24 ساعة أبعدت بوكيتينو عن تشيلسي تشيلسي يعلن رحيل بوتشيتينو برشلونة يمدد تعاقد أفضل لاعبة سابقة في العالم مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 ساوثجيت: يوجد لاعبين أفضل من راشفورد.. وهندرسون لم يصل للمستوى المطلوب لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري يورو 2024 - مفاجآت عديدة في قائمة إنجلترا الأولية يورو 2024 - رونالدو وبيبي على رأس قائمة البرتغال
أخر الأخبار
جوميز: أحتاج 8 صفقات.. وأتمنى مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي ساعة | الكرة المصرية
جوميز: لم أشك في قدرة الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية.. وعبد الله السعيد مثل بيرلو ساعة | الكرة الإفريقية
عضو مجلس إدارة الزمالك: "نفسي بتتسد من إيقاف القيد".. وهذه حقيقة مفاوضات ثنائي بركان ساعة | الكرة المصرية
"شكرا ياسين البحيري" مجلس إدارة الزمالك يشيد بتصرف لاعب نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم – لاعب فاركو على رأس قائمة غينيا بيساو لمواجهتي مصر وإثيوبيا 2 ساعة | منتخب مصر
تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الحسم في اللقاء الفاصل.. الزمالك يعادل سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الأهلي 3 ساعة | كرة يد
أنقذ محبوبه من الهبوط ورحل.. رانييري يعتزل التدريب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى