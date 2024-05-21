أنقذ محبوبه من الهبوط ورحل.. رانييري يعتزل التدريب

بعد نهاية دراماتيكية للموسم في الدوري الإيطالي تجنب خلالها كالياري الهبوط قرر كلاوديو رانييري مدرب الفريق اعتزال التدريب رسميا.

وعقب نهاية الموسم قرر رانييري الرحيل عن تدريب كالياري وبعدها إعلان اعتزاله بعد مسيرة طويلة دامت لـ30 عاما.

وكان المدرب صاحب الـ72 عاما عاد إلى كالياري في ولاية ثانية في صيف عام 2023 وقاده إلى الصعود للدوري الإيطالي.

ولم يكتف رانييري بذلك بل نجح في تجنب الهبوط بعدما احتل المركز الـ15 بـ36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أول مراكز الهبوط.

وخلال مسيرته التدريبية الطويلة تولى رانييري تدريب العديد من الفرق وهم فيجور لاميزيا وبوتيولانا وكالياري ونابولي وفيورنتينا وفالنسيا وأتليتكو مدريد وتشيلسي وبارما ويوفنتوس وروما وإنتر ميلان وموناكو ومنتخب اليونان.

هذا بالإضافة لمحطته الأبرز وهي ليستر سيتي حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه في سنة 2016.

وبعدها تولى تدريب نانت وفولام وروما مجددا وسامبدوريا وواتفورد وأخيرا كالياري.

وتوج رانييري بلقب الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي مع كالياري وكأس إيطاليا للدرجة ذاتها.

كما صعد معهم مرتين للدوري الإيطالي سنة 1990 و2023.

وصعد مع فيورنتينا للدوري الإيطالي في سنة 1994 وفاز معهم بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي في 1996.

ومع فالنسيا توج بكأس إسبانيا 1999 وكأس الإنترتوتو الأوروبي 1998 وكأس السوبر الأوروبي 004.

وقاد موناكو للصعود للدوري الفرنسي في سنة 2013.

وأخيرا توج مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.