مران الزمالك – غياب المثلوثي.. ورسالة جوميز وتعليمات خاصة لـ عبد الله السعيد

وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك رسالة للاعبي فريقه قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال جوميز المتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية اعلى نهضة بركان المغرب: "بذلتم أقصى جهد خلال البطولة، وكانت النهاية السعيدة بالنجاح والتتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير وكافة أفراد المنظومة بالنادي".

وأضاف "الفريق انتهى من مرحلة كأس الكونفدرالية والأن أمامنا تحديات أخرى وبطولات، ولابد من التركيز من أجل المنافسة عليها".

كما وضع جوميز ، برنامجاً استشفائياً وبدنياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم.

وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل أرضية الملعب، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وفي سياق متصل منح جوميز، التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، راحة من المران، و اكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم.

كما منح جوميز، تعليمات خاصة لعبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، بالإضافة إلى بعض المهام الخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

فيما واصل مصطفى الزناري مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي والعلاجي، وخاض مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.