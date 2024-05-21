مران الزمالك – غياب المثلوثي.. ورسالة جوميز وتعليمات خاصة لـ عبد الله السعيد

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 22:34

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز - الزمالك

وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك رسالة للاعبي فريقه قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال جوميز المتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية اعلى نهضة بركان المغرب: "بذلتم أقصى جهد خلال البطولة، وكانت النهاية السعيدة بالنجاح والتتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير وكافة أفراد المنظومة بالنادي".

أخبار متعلقة:
المثلوثي: أتمنى تتويج الترجي ببطولة إفريقيا أمام الأهلي.. وغياب معلول يمنحه أفضلية مصدر من إنبي لـ في الجول: يحق لنا الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية أزمة الكرات الثابتة وأوروبا التي لم تغير مصيره.. قصة 24 ساعة أبعدت بوكيتينو عن تشيلسي علي جبر يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا.. وتأهيل في الإمارات

وأضاف "الفريق انتهى من مرحلة كأس الكونفدرالية والأن أمامنا تحديات أخرى وبطولات، ولابد من التركيز من أجل المنافسة عليها".

كما وضع جوميز ، برنامجاً استشفائياً وبدنياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم.

وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل أرضية الملعب، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وفي سياق متصل منح جوميز، التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، راحة من المران، و اكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم.

كما منح جوميز، تعليمات خاصة لعبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، بالإضافة إلى بعض المهام الخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

فيما واصل مصطفى الزناري مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي والعلاجي، وخاض مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

الزمالك مودرن فيوتشر
نرشح لكم
تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا المثلوثي: أتمنى تتويج الترجي ببطولة إفريقيا أمام الأهلي.. وغياب معلول يمنحه أفضلية مصدر من إنبي لـ في الجول: يحق لنا الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية علي جبر يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا.. وتأهيل في الإمارات بهدف عكسي.. سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي ويستعيد طريق الانتصارات لمصلحة فيوتشر.. تعادل الجونة وطلائع الجيش تقرير مغربي: الزمالك مهتم بضم الفحلي في صفقة انتقال حر "لكل بلد عاداته" سفير تونس بالقاهرة يحذر جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
تصفيات كاس العالم – لاعب فاركو على رأس قائمة غينا بيساو لمواجهتي مصر وإثيوبيا 34 دقيقة | منتخب مصر
تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الحسم في اللقاء الفاصل.. الزمالك يعادل سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الأهلي ساعة | كرة يد
أنقذ محبوبه من الهبوط ورحل.. رانييري يعتزل التدريب ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك – غياب المثلوثي.. ورسالة جوميز وتعليمات خاصة لـ عبد الله السعيد ساعة | الكرة المصرية
المثلوثي: أتمنى تتويج الترجي ببطولة إفريقيا أمام الأهلي.. وغياب معلول يمنحه أفضلية ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من إنبي لـ في الجول: يحق لنا الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
أزمة الكرات الثابتة وأوروبا التي لم تغير مصيره.. قصة 24 ساعة أبعدت بوكيتينو عن تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى