مصدر من إنبي لـ في الجول: يحق لنا الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

كشف مصدر من نادي إنبي عن أحقية ناديه في الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية وذلك ضمن بنود صفقة انتقال زياد كمال.

وانتقل زياد كمال من صفوف إنبي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "يوجد بند ضمن صفقة انتقال زياد كمال يمنحنا حق الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية".

اللاعب انضم للزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه.

قيمة الصفقة تم تقسيمها على 3 أقساط، الأول مقابل 5 ملايين جنيه والثاني مقابل 15 مليون جنيه والثالث مقابل 10 مليون جنيه.

إذا باع إنبي اللاعب في السنة الأولى يحصل الزمالك على 10% من قيمة الصفقة وفي السنة الثانية 20%.

إذا حقق الزمالك لقب الدوري يحصل إنبي على مليون جنيه.

لو توج الزمالك بلقب كأس مصر يحصل إنبي على 750 ألف جنيه.

وفي حال تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية يحصل إنبي على 50 إلى 100 ألف دولار.

صاحب الـ 23 عاما شارك مع الزمالك في 6 مباريات وساهم في الحصول على لقب الكونفدرالية.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.