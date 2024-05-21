بهدف عكسي.. سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي ويستعيد طريق الانتصارات

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 21:19

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي

استعاد سيراميكا كليوباترا طريق الانتصارات في مسابقة الدوري بالفوز على البنك الأهلي.

وفاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من المسابقة.

وسجل محمود الجزار مدافع البنك الأهلي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49 من المباراة.

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سيراميكا فاز على البنك الأهلي بعدما خسر في الجولة الماضية على يد بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

في المقابل تعرض البنك الأهلي الخسارة بعدما فاز بنتيجة قاسية على المصري البورسعيدي 5-2 في الجولة الماضية.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 34 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 22 في المركز 14 بجدول الترتيب.

وصف المباراة

بدا سيراميكا كليوباترا المباراة بضغط هجومي على مرمى البنك الأهلي بحثا عن تسيجل الهدف الأول مبكرا.

وسدد أحمد بلحاج كرة قوية مرت قريبة بجوار مرمى البنك الأهلي في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وجاء رد البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو الذي سدد من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت أعلى المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني أرسل عبد الرحمن بودي تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول محمود الجزار تشتيت الكرة برأسه ولكن مرت لداخل المرمى في الدقيقة 49.

وأهدر أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام بمرمى البنك الأهلي.

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