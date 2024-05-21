لمصلحة فيوتشر.. تعادل الجونة وطلائع الجيش

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الجونة وطلائع الجيش

تعادل الجونة سلبيا بدون أهداف مع ضيفه طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في الجولة 24 من الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت كذلك بالتعادل ولكنه كان إيجابيا بهدف لمثله.

ورفع ذلك التعادل رصيد كل من طلائع الجيش والجونة إلى 30 نقطة ليحتلا المركز الـ10 والـ11 بفارق الأهداف.

وجاء ذلك التعادل في مصلحة مودرن فيوتشر الذي يحتل المركز التاسع في الترتيب بفارق الأهداف عن ملاحقيه وضمن عدم تجاوز أي منهما له.

وخلال آخر خمس مباريات خاضها لم يفز الجونة سوى مرة وحيدة كانت ضد الاتحاد السكندري بهدفين لهدف.

فيما لم يفز طلائع الجيش في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري مطلقا.

وجاءت المباراة هادئة للغاية في أحداثها إذ لم يكن هناك سوى تسديدتين على المرمى فقط خلالها وكانا عن طريق لاعبي الجونة.

ولكن عدا ذلك غابت الخطورة عن المباراة وانحسر اللعب في وسط الملعب.

الجونة طلائع الجيش الدوري المصري
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