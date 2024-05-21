انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد

يلعب فريقا الأهلي والزمالك المباراة الثانية في نهائي سلسلة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى من السلسلة بنتيجة 26-25.

ويحتاج الأهلي الفوز في مباراة واحدة لحصد اللقب، بينما الزمالك يسعى للفوز بالمباراة من أجل معادلة النتيجة لإقامة مباراة فاصلة.

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نهاية المباراة باللجوء إلى مباراة فاصلة

ق30:00 نهاية المباراة بفوز الزمالك 29-25

ق28 الزمالك يواصل التقدم 27-23

ق27 الأهلي يهدر والزمالك متقدم 27-25

ق25:30 الأهلي يقلص الفارق 24-23 برمية جزائية لكاستيلو

ق23:45 رمية جزائية للزمالك وإيقاف دقيقتين لمحمد مجدي

ق22:50 بكار يتعادل للزمالك 22-22

ق20:00 التعادل 21-21

ق18:30 التعادل 20-20

ق15:30 التعادل 19-19

ق11:50 هدف صاروخي من الأحمر والتعادل 18-18

ق10:00 هدف لمحمد عبد الغني والأهلي لا يزال متقدم 18-17

ق6:00 التعادل 16-16

ق2:05 بكار يتقدم للزمالك لأول مرة

الشوط الثاني

ق30:00 التعادل مع نهاية الشوط الأول 14-14

ق27 الأهلي يتقدم 12-10

ق23:10 طرد ياسر سيف بديل إبراهيم المصري

ق21:20 حميد يتألق ومحسن رمضان يسجل 10-8

ق18:20 طرد إبراهيم المصري

ق15:30 الفارق يتقلص والنتيجة 7-5 للأهلي

ق9:50 الأهلي يتقدم 7-3

ق6:30 الأهلي يتقدم 5-1 ووقت مستقطع للزمالك

ق5:00 الأهلي يتقدم 4-1 وحميد يتألق لانفرادين

ق1:15 أحمد عادل يفتتح التسجيل للأهلي

انطلاق المباراة

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كرة يد الأهلي الزمالك
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