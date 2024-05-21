انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة
الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 20:41
كتب : FilGoal
يلعب فريقا الأهلي والزمالك المباراة الثانية في نهائي سلسلة الدوري المصري.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى من السلسلة بنتيجة 26-25.
ويحتاج الأهلي الفوز في مباراة واحدة لحصد اللقب، بينما الزمالك يسعى للفوز بالمباراة من أجل معادلة النتيجة لإقامة مباراة فاصلة.
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نهاية المباراة باللجوء إلى مباراة فاصلة
ق30:00 نهاية المباراة بفوز الزمالك 29-25
ق28 الزمالك يواصل التقدم 27-23
ق27 الأهلي يهدر والزمالك متقدم 27-25
ق25:30 الأهلي يقلص الفارق 24-23 برمية جزائية لكاستيلو
ق23:45 رمية جزائية للزمالك وإيقاف دقيقتين لمحمد مجدي
ق22:50 بكار يتعادل للزمالك 22-22
ق20:00 التعادل 21-21
ق18:30 التعادل 20-20
ق15:30 التعادل 19-19
ق11:50 هدف صاروخي من الأحمر والتعادل 18-18
ق10:00 هدف لمحمد عبد الغني والأهلي لا يزال متقدم 18-17
ق6:00 التعادل 16-16
ق2:05 بكار يتقدم للزمالك لأول مرة
الشوط الثاني
ق30:00 التعادل مع نهاية الشوط الأول 14-14
ق27 الأهلي يتقدم 12-10
ق23:10 طرد ياسر سيف بديل إبراهيم المصري
ق21:20 حميد يتألق ومحسن رمضان يسجل 10-8
ق18:20 طرد إبراهيم المصري
ق15:30 الفارق يتقلص والنتيجة 7-5 للأهلي
ق9:50 الأهلي يتقدم 7-3
ق6:30 الأهلي يتقدم 5-1 ووقت مستقطع للزمالك
ق5:00 الأهلي يتقدم 4-1 وحميد يتألق لانفرادين
ق1:15 أحمد عادل يفتتح التسجيل للأهلي
انطلاق المباراة
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