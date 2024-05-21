برشلونة يمدد تعاقد أفضل لاعبة سابقة في العالم

أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقد لاعبة فريق كرة القدم النسائية في الفريق أليكسيا بوتياس لمدة موسمين.

وجدد برشلونة تعاقد لاعبة الوسط الفائزة بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم مرتين عامي 2021 و2022.

وذلك مع وجود بند في التعاقد يتيح التجديد لموسم ثالث.

وتعد بوتياس هدافة فريق برشلونة للكرة النسائية برصيد 189 هدفا، وهي الأكثر تتويجا في تاريخ برشلونة برصيد 29 لقبا.

كما فازت مع برشلونة من قبل بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات مرتين.

وتستعد بوتياس البالغة من العمر 30 عاما لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة يوم السبت المقبل ضد ليون الفرنسي.

ويمتلك برشلونة في فريقه النسائي أفضل لاعبة حالية في العالم وصاحبة الكرة الذهبية الأخيرة أيتانا بونماتي.