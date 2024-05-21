مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 19:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال سبب ضمه لكريستيانو رونالدو إلى القائمة المستدعاة لخوض منافسات يورو 2024.

وتحدث مارتينيز للصحفيين قائلا: "بالنسبة لرونالدو فإنه من الأفضل التحدث حول إحصائيات".

وأوضح "هو لاعب سجل 42 هدفا في 41 مباراة مع ناديه وهذا يوضح استمراريته وقدرته البدنية على أن يكون لائقا وأنه يتمتع بالإمكانيات اللازمة أمام المرمى التي نحتاجها".

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وشدد المدرب البلجيكي "لا نقوم باختيارات بناء على أين يلعب هؤلاء اللاعبين، نريد صناعة أفضل فريق بضم أفضل 26 لاعبا".

وأكمل "نحن نتابع اللاعبين ومستوياتهم ودورهم في غرفة خلع الملابس".

وأتم مارتينيز "هناك لاعبون لديهم أدوار ثانوية في غرفة تبديل الملابس وهناك من لديهم أدوار أخرى، نحن نتابع الجميع منذ شهر مارس 2023 ولدينا الكثير من المعلومات".

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجوار كل من التشيك وجورجيا وتركيا.

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