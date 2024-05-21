الزمالك يعلن إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 18:57

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة أحمد حمدي ضد نهضة بركان

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشار محمد أسامة إلى أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

أخبار متعلقة:
المنتخب المغربية: لاعب بركان منقذ عماد نبيل ضمن اهتمامات الزمالك مواعيد مباريات الثلاثاء 21 مايو - الدوري المصري.. والأهلي ضد الزمالك في اليد طبيب الزمالك: إصابة حمدي مقلقة.. وهذا موقف شيكابالا وشحاتة

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.

أحمد حمدي الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا مران الزمالك – غياب المثلوثي.. ورسالة جوميز وتعليمات خاصة لـ عبد الله السعيد علي جبر يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا.. وتأهيل في الإمارات بهدف عكسي.. سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي ويستعيد طريق الانتصارات لمصلحة فيوتشر.. تعادل الجونة وطلائع الجيش انتهت الدوري المصري - الجونة (0) - (0) الجيش.. تعادل سلبي انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) البنك الأهلي.. 3 نقاط ثمينة بعد خمس هزائم متتالية.. بلدية المحلة يحقق انتصاره على الداخلية
أخر الأخبار
تصفيات كاس العالم – لاعب فاركو على رأس قائمة غينا بيساو لمواجهتي مصر وإثيوبيا 34 دقيقة | منتخب مصر
تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا 47 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الحسم في اللقاء الفاصل.. الزمالك يعادل سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الأهلي ساعة | كرة يد
أنقذ محبوبه من الهبوط ورحل.. رانييري يعتزل التدريب ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك – غياب المثلوثي.. ورسالة جوميز وتعليمات خاصة لـ عبد الله السعيد ساعة | الكرة المصرية
المثلوثي: أتمنى تتويج الترجي ببطولة إفريقيا أمام الأهلي.. وغياب معلول يمنحه أفضلية ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من إنبي لـ في الجول: يحق لنا الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
أزمة الكرات الثابتة وأوروبا التي لم تغير مصيره.. قصة 24 ساعة أبعدت بوكيتينو عن تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى