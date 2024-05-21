الزمالك يعلن إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشار محمد أسامة إلى أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.