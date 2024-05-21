انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) البنك الأهلي.. 3 نقاط ثمينة
الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
يلعب سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ضمن الجولة 24 من المسابقة.
لمتابعة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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نهاية المباراة
ق86 أحمد ياسر ريان يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام
ق75 تسديدة قوية من محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي تمر بجوار المرمى بقليل
ق49 عبد الرحمن بودي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول محمود الجزار تشتيت الكرة برأسه ولكن مرت لداخل المرمى.
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق17 أحمد ياسر ريان توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم أرسل تمريرة أمام المرمى ولكن مرت مباشرة لخارج الملعب.
ق2 أحمد بلحاج أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.
انطلاق المباراة