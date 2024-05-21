انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) البنك الأهلي.. 3 نقاط ثمينة

بعد خمس هزائم متتالية.. بلدية المحلة يحقق انتصاره على الداخلية

تطور جديد في مستقبل جيسوس مع الهلال

المندوه: تم تشكيل لجنة لدراسة أحداث ما بعد نهائي الكونفدرالية.. ومن الصعب الاستغناء عن زيزو