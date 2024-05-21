المنتخب المغربية: لاعب بركان منقذ عماد نبيل ضمن اهتمامات الزمالك

يحظى ياسين لبحيري لاعب وسط نهضة بركان باهتمام الزمالك بحسب تقارير صحفية مغربية.

ويمتد تعاقد ياسين لبحيري مع نهضة بركان حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الزمالك مهتم بخدمات ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان ويبحث إمكانية ضمه.

وأوضحت التقارير أن الزمالك يراقب لبحيري لكنه لم يتحرك حتى الآن بشكل رسمي لضمه من صفوف نهضة بركان.

ولعب لبحيري دورا مهما مع نهضة بركان في مشوار الكونفدرالية التي خسر الفريق المغربي لقبها بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد قي إياب النهائي ولم يستفد من فوزه ذهابا بهدفين مقابل هدف بالمغرب.

ونال لبحيري إشادة واسعة بعد لقطته النبيلة مع نبيل عماد لاعب الزمالك ومنعه من السقوط بشكل خطير في إحدى الكرات المشتركة.

وانتقل لبحيري إلى نهضة بركان في صيف 2022 ولعب في جميع مباريات الفريق بالكونفدرالية هذا الموسم.

وساهم لبحيري في هدف وحيد عندما صنع هدفا في فوز نهضة بركان على استاد مالي بثلاثة أهداف دون مقابل.

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