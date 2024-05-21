بعد خمس هزائم متتالية.. بلدية المحلة يحقق انتصاره على الداخلية

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 18:21

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة بلدية المحلة والداخلية

حقق بلدية المحلة انتصاره على الداخلية بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وسجل هدف بلدية المحلة الوحيد، حسام أشرف هداف الدوري من ركلة جزاء.

ونجح بلدية المحلة في تحقيق أول انتصار له بعد خمس هزائم متتالية في المسابقة.

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ورفع بلدية المحلة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر ليبتعد قليلا عن المراكز المؤدية للهبوط.

بينما الداخلية تعرض للهزيمة الـ13 في الدوري هذا الموسم ولم يحقق سوى انتصار وحيد.

وتجمد رصيد الداخلية عند 12 نقطة ليتذيل ترتيب مسابقة الدوري.

وتعرض حسام أشرف للإصابة في الدقيقة 16 قبل أن يعود مجددا بعد تلقي العلاج.

وحصل بلدية المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة 31.

ونجح حسام أشرف تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة الجزاء على يمين حارس مرمى الداخلية.

ورفع حسام أشرف رصيده إلى 12 هدفا ليتصدر ترتيب هدافين مسابقة الدوري.

ونجح بلدية المحلة في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 96 قبل نهاية اللقاء ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ويلعب بلدية المحلة مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة يوم الأحد المقبل.

بينما الداخلية يستضيف المقاولون العرب يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25.

بلدية المحلة الداخلية الدوري المصري
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