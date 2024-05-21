تطور جديد في مستقبل جيسوس مع الهلال

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 18:15

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

أتم الهلال السعودي اتفاقه مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس بشأن تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد جورج جيسوس الحالي مع بطل الدوري السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جيسوس سيجدد تعاقده مع الهلال لمدة موسمين مقبلين.

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فيما ذكر موقع Maisfutebol البرتغالي، أن جيسوس سيوقع على عقده الجديد مع الهلال يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الهلال حدد الحصول على دوري أبطال آسيا هدفا رئيسيا لجيسوس في الموسم المقبل.

جيسوس نجح في قيادة الهلال لضمان الحصول على لقب الموسم الحالي من الدوري السعودي وبرقم قياسي برصيد 90 نقطة.

ولم يتعرض الهلال لأي هزيمة في الموسم الحالي من الدوري السعودي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

كما قاد جيسوس الهلال للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي ويستعد لمواجهة النصر يوم 31 مايو الجاري ضمن نهائي كأس السعودي.

فيما ودع الهلال دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة بتيجة 5-4 بمجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

الهلال السعودي جيسوس
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