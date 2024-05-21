المندوه: تم تشكيل لجنة لدراسة أحداث ما بعد نهائي الكونفدرالية.. ومن الصعب الاستغناء عن زيزو

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

حسام المندوه - انتخابات الزمالك

كشف حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك عن تشكيل لجنة لدراسة أحداث ما بعد نهائي الكونفدرالية.

وأدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في بيان رسمي أحداث إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وتعليقا على بيان كاف قال المندوه عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "تم تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة، التنظيم داخل الاستاد يكون هناك أكثر من شركة تساهم في التنظيم، الزمالك منظم ولكن هناك بعض التشابكات في هذا الملف ولن نتعجل الرد في الوقت الحالي".

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وكشف المندوه "لم يصلنا أي شيء بشكل رسمي بخصوص الإيقافات أو الغرامات، وسننظر إلى الخطأ من أجل تصحيحه".

أما عن احتفال بعض اللاعبين بالشماريخ أوضح "كما أوضحت ستكون هناك لجنة لمناقشة أحداث نهائي الكونفدرالية ومن أخطأ سيعاقب بالتأكيد".

وبسؤاله عن موقف زيزو قال: "أحد أهم أعمدة الزمالك ومن الصعب تركه ليرحل مهما كانت الإغراءات".

وشدد "اللاعب يحب الزمالك وحالة الحب التي يعيشها مع الجماهير ويرغب بالتأكيد في الاستمرار والطبيعي أن يحصل على عقد مميز باعتباره أحد أفضل اللاعبين في القارة".

واختتم المندوه تصريحاته "جوزيه جوميز أيضا مستمر مع الزمالك في القيادة الفنية وسنعمل على تجديد تعاقده".

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