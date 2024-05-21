ريليفو: بنزيمة يحاول الرحيل من الدوري السعودي.. وأمل بسبب صلاح

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 17:24

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة ومحمد صلاح - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

يحاول كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة الرحيل عن صفوف الفريق السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن المهاجم الفرنسي أعرب عن خيبة أمله للدائرة المقربة منه من المستوى المنخفض للدوري السعودي.

كما أن بنزيمة أعرب عن استيائه من عدم جودة المرافق وقلة الاحترافية وهو ما يعتبرها بمثابة عوامل أساسية ليصبح أي دوري على مستوى قوي من التنافسية.

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هذا بالإضافة لانزعاجه من كثرة الانتقادات التي يتلقاها من قبل جماهير الاتحاد.

ولكن على الرغم من رغبة بنزيمة في الرحيل إلا أن هناك عقبة تقف في طريقه تتمثل في عقده مع الاتحاد المستمر حتى عام 2026 والذي يحصل من خلاله على 200 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن صندوق الاستثمار السعودي لا يسمح للاعبين مثل بنزيمة من الرحيل عن المسابقة بل الانتقال لناد آخر في الدوري ذاته، لذا يعي المهاجم الفرنسي أن رحيله عن السعودية لن يكون سهلا.

ولكن هناك إمكانية واحدة في رحيله تتمثل في الحصول على عرض ضخم من أحد الأندية الأوروبية مع تعويض بنزيمة بلاعب من طراز عالمي آخر مثل محمد صلاح نجم ليفربول.

وكان اتحاد جدة يحاول ضم صلاح الصيف الماضي لكنه اللاعب المصري فضل البقاء مع ليفربول في نهاية المطاف.

صلاح بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة
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