يد - بعد ضمان التأهل للدوري الألماني.. حارس منتخب مصر ينضم للعربي القطري

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

انضم محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد إلى فريق العربي القطري قادما من بيتيجهايم الألماني على سبيل الإعارة.

ونشر محمد علي خبر انتقاله إلى العربي القطري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وانتقل علي - 31 عاما - للفريق القطري من أجل المشاركة في كأس قطر وكأس الأمير.

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المشاركة الأولى لمحمد علي بقميص العربي ستكون في نصف نهائي كأس قطر أمام الأهلي.

وأقدم حارس مصر على هذه الخطوة بعد قيادة فريقه للتأهل إلى لدوري الألماني الممتاز.

ويتأهل أول وثاني الدرجة الثانية إلى الدوري الألماني.

وحسم بيتيجهايم تأهله بعد التغلب على أوي بنتيجة 41-29 في ختام الموسم.

بعد نهاية الموسم سيبدأ علي الاستعداد للمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

محمد علي العربي القطري بيتيجهايم منتخب مصر لكرة اليد
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