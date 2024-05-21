يد - بعد ضمان التأهل للدوري الألماني.. حارس منتخب مصر ينضم للعربي القطري

انضم محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد إلى فريق العربي القطري قادما من بيتيجهايم الألماني على سبيل الإعارة.

ونشر محمد علي خبر انتقاله إلى العربي القطري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وانتقل علي - 31 عاما - للفريق القطري من أجل المشاركة في كأس قطر وكأس الأمير.

المشاركة الأولى لمحمد علي بقميص العربي ستكون في نصف نهائي كأس قطر أمام الأهلي.

وأقدم حارس مصر على هذه الخطوة بعد قيادة فريقه للتأهل إلى لدوري الألماني الممتاز.

ويتأهل أول وثاني الدرجة الثانية إلى الدوري الألماني.

وحسم بيتيجهايم تأهله بعد التغلب على أوي بنتيجة 41-29 في ختام الموسم.

بعد نهاية الموسم سيبدأ علي الاستعداد للمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.