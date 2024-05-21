لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

ريكاردو كالافيوري

يستهدف نادي يوفنتوس التعاقد مع ريكاردو كالافيوري مدافع فريق بولونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق المدافع الإيطالي بشدة خلال الفترة الماضية منذ انتقاله إلى بولونيا في الصيف الماضي من بازل مقابل 4 ملايين يورو.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن البيانكونيري يراقب اللاعب صاحب الـ22 عاما منذ شهر فبراير الماضي.

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وشدد رومانو أن الخطوة المقبلة لتياجو موتا المدير الفني لبولونيا ستكون مفتاح مهم بالنسبة لمستقبل كالافيوري.

وذكر موقع توتو ميركاتو أن بولونيا سيطلب 25 مليون يورو للسماح لكالافيوري بالرحيل الصيف القادم.

ويوجد بند في عقد كالافيوري يتيح لبازل بأن يحصل على 40-50% من أي بيع مستقبلي أكثر من 4 ملايين يورو.

وتقدر قيمة كالافيوري الآن بـ25 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وعندما تعاقد معه بولونيا كانت قيمة المدافع الإيطالي 4 ملايين ونصف فقط.

وبدأ كالافيوري مسيرته في فريق روما وانتقل إلى جنوى على سبيل الإعارة قبل الانتقال إلى بازل ومنه إلى بولونيا.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن موتا سيوقع عقدًا بقيمة 3.5 مليون يورو سنويا في تورينو.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أشارت إلى أن ديفيد جيونتولي مدير يوفنتوس، اختار موتا لقيادة يوفنتوس باعتباره المدرب المثالي لمشروع البيانكونيري، ليس فقط بسبب أسلوب لعبه، ولكن أيضًا لأنه أثبت تفوقه في تطوير المواهب الشابة.

وأوضحت الصحيفة، أن العقد سيمتد لعامين مع خيار موسم إضافي، إلا أنه لم يجلس بعد مع مديري بولونيا لمناقشة تمديد تعاقده، في الوقت الذي أبدى فيه انفتاحه على الانتقال إلى تدريب يوفنتوس.

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، أكد أن عرض يوفنتوس لـ تياجو موتا سيمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2027.

ونجح تياجو موتا قيادة بولونيا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم ولم يبلغ النادي بقراره النهائي بعد.

وارتبط أسماء عدد من اللاعبين في بولونيا بالانتقال إلى يوفنتوس وأبرزهم ريكاردو كالافيوري، وجوشوا زيركزي، وبالتالي تعيين موتا قد يقرب الثنائي من الانتقال إلى بطل كأس إيطاليا.

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