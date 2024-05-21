مصدر من الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تفاوضه مع بابافاسيليو

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 16:47

كتب : هاني العوضي

بابافاسيليو - البنك الأهلي

كشف مصدر من الاتحاد السكندري حقيقة تفاوض النادي مع بابافاسيليو لتدريب الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "طارق العشري مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم ولا توجد أي نية لرحيله لأننا لا نحاسب بالقطعة ولا نتفاوض مع بابافاسيليو لتدريب الفريق".

وكان العشري قد أعلن استقالته بعد فوز الفريق على المقاولون العرب.

أخبار متعلقة:
الخطيب يزور علي معلول في المستشفى للاطمئنان على حالته يورو 2024 - مفاجآت عديدة في قائمة إنجلترا الأولية كيكر: دورتموند يستهدف ضم هداف شتوتجارت مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(0) الداخلية.. الشوط الثاني

وتراجع العشري عن الاستقالة بعد جلسة جمعته مع محمد مصيلحي رئيس النادي.

وقاد العشري الفريق السكندري في 28 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة وحقق الفوز في 12 وتعادل في 9 وخسر 7.

وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفا واستقبل مثلهم.

ويحتل الاتحاد في المركز الرابع بالدوري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.

كما ودع كأس الرابطة المصرية من نصف نهائي بالخساراة من سيراميكا كليوباترا 1-0.

الاتحاد السكندري بابافاسيليو طارق العشري
نرشح لكم
التشكيل - ريان وياو أنور يقودان هجوم سيراميكا والبنك الأهلي الخطيب يزور علي معلول في المستشفى للاطمئنان على حالته انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(0) الداخلية.. نهاية المباراة أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما مواعيد مباريات الثلاثاء 21 مايو - الدوري المصري.. والأهلي ضد الزمالك في اليد طبيب الزمالك: إصابة حمدي مقلقة.. وهذا موقف شيكابالا وشحاتة ياسر حمد: ارتديت قميص الزمالك طوال الليل احتفالا بالكونفدرالية.. ووسام أبو علي لاعب رائع محمد أشرف: هذه أصعب مباراة في الكونفدرالية.. وجمهور الزمالك يظهر في الأوقات الصعبة
أخر الأخبار
التشكيل - ريان وياو أنور يقودان هجوم سيراميكا والبنك الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
المندوه: تم تشكيل لجنة لدراسة أحداث ما بعد نهائي الكونفدرالية.. ومن الصعب الاستغناء عن زيزو 19 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: بن حميدة سيتواجد مع الترجي أمام الأهلي 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريليفو: بنزيمة يحاول الرحيل من الدوري السعودي.. وأمل بسبب صلاح 39 دقيقة | سعودي في الجول
ساوثجيت: يوجد لاعبين أفضل من راشفورد.. وهندرسون لم يصل للمستوى المطلوب 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - بعد ضمان التأهل للدوري الألماني.. حارس منتخب مصر ينضم للعربي القطري ساعة | كرة يد
لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تفاوضه مع بابافاسيليو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى