مصدر من الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تفاوضه مع بابافاسيليو
الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 16:47
كتب : هاني العوضي
كشف مصدر من الاتحاد السكندري حقيقة تفاوض النادي مع بابافاسيليو لتدريب الفريق.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "طارق العشري مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم ولا توجد أي نية لرحيله لأننا لا نحاسب بالقطعة ولا نتفاوض مع بابافاسيليو لتدريب الفريق".
وكان العشري قد أعلن استقالته بعد فوز الفريق على المقاولون العرب.
وتراجع العشري عن الاستقالة بعد جلسة جمعته مع محمد مصيلحي رئيس النادي.
وقاد العشري الفريق السكندري في 28 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة وحقق الفوز في 12 وتعادل في 9 وخسر 7.
وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفا واستقبل مثلهم.
ويحتل الاتحاد في المركز الرابع بالدوري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.
كما ودع كأس الرابطة المصرية من نصف نهائي بالخساراة من سيراميكا كليوباترا 1-0.
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