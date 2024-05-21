الخطيب يزور علي معلول في المستشفى للاطمئنان على حالته

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 16:40

كتب : FilGoal

إصابة علي معلول

أعلن النادي الأهلي ذهاب رئيسه محمود الخطيب لزيارة لاعب الفريق المصاب علي معلول بالمستشفى للاطمئنان على حالته.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار الأهلي عبر موقعه إلى أن الخطيب قد أكد على خلال الزيارة على مساندة معلول وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية والتأهيلية من أجله.

وأعلن النادي الأهلي إجراء علي معلول عملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس صباح أمس الإثنين.

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وجاء ذلك بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي، أن الجراحة مطمئنة للغاية.

ويحصل معلول على راحة لمدة أسبوعين ثم يبدأ عملية التأهيل وفقا للبرنامج العلاجي.

وأعلن النادي الأهلي إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام الترجي التونسي.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

علي معلول الأهلي محمود الخطيب
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