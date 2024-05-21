يورو 2024 - مفاجآت عديدة في قائمة إنجلترا الأولية

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا قائمة الفريق الأولية من أجل المشاركة في بطولة يورو 2024.

وشهدت القائمة مفاجآت عديدة أبرزها استبعاد ماركوس راشفورد وجوردن هندرسون ورحيم سترلينج وجادون سانشو.

فيما تأكدت مشاركة هاري كين قائد المنتخب الذي غاب عن مباريات فريقه بايرن ميونيخ الأخيرة بسبب إصابة في الظهر.

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كما ظهر اسم كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد الشاب.

وتواجد ثنائي ليفربول الشاب جاريل كونساه وكورتيس جونز في القائمة.

وضمت القائمة إيفان توني مهاجم برينتفورد وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

يذكر أن القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا ستعلن يوم 8 يونيو القادم.

أي قبل انطلاق البطولة بـ6 أيام.

وجاءت القائمة الأولية على النحو التالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون - جوردن بيكفورد - أرون رامسديل - جيمس ترافورد

الدفاع: جارود برانثويت - هاري ماجواير - لويس دانك - جو جوميز - مارك جيوهي - إيرزي كونسا - لوك شاو - جاريل كونساه - جون ستونز - كيران تريبييه - كايل ووكر

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - كونور جالاجر - كورتيس جونز - كوبي ماينو - ديكلان رايس - آدم وارتون

الهجوم: جود بيلنجهام - جارود بوين - إبيريشي إيز - فيل فودين - أنتوني جوردن - جاك جريليش - هاري كين - جيمس ماديسون - كول بالمر - بوكايو ساكا - إيفان توني - أولي واتكينز

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

إنجلترا جاريث ساوثجيت
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