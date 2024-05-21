كيكر: دورتموند يستهدف ضم هداف شتوتجارت

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

سيرهو جويراسي

ذكرت جريدة كيكر أن سيرهو جويراسي مهاجم شتوتجارت قد لا يستمر مع فريقه الموسم المقبل وسط اهتمام بروسيا دورتموند بضمه.

وقدم المهاجم الغيني موسما عظيما في الدوري الألماني واحتل المراكز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 28 هدفا.

وأوضح التقرير أن جويراسي لم يخبر إدارة ناديه بإمكانية البقاء الموسم المقبل.

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وذلك وسط اهتمام دورتموند بضمه.

ويعتمد دورتموند على مديره الرياضي سفين ميسلينتات الذي عمل مع جويراسي من قبل في شتوتجارت.

ويمتد عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاما مع شتوتجارت حتى صيف 2026.

قبل أسابيع كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن شرط جزائي زهيد في عقد سيهرو جيراسي لاعب شتوتجارت

وأوضح رومانو أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يبلغ 17 ونصف مليون يورو وسيكون مفعلا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل جويراسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر مارس.

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وحسب فلوريان بليتينبيرج الصحفي في شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن لاعب رين السابق رفض عرضا من بايرن في الشتاء الماضي على أن ينتقل في الصيف القادم بسبب اعتراضه على جلوسه على دكة البدلاء بسبب لعب هاري كين أساسيا.

وكان بايرن وفقا لبليتينبيرج يريد التعاقد مع جويراسي في الصيف القادم على أن يغادر إيريك ماكسيم شوبو موتينج الفريق ويعوضه جويراسي مع تواجد الشاب ماتياس تيل.

وانتقل جويراسي إلى شتوتجارت في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادما من رين.

شتوتجارت سيرهو جويراسي بروسيا دورتموند
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