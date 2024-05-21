أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما

استلم كامل أبو علي رئيس النادي المصري التصميم الجديد لقميص الفريق من شركة بوما الألمانية.

ويبدأ التعاقد بين النادي البورسعيدي والشركة الألمانية من الموسم الكروي المقبل 2024-2025.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن كامل أبو علي رئيس النادي قد تسلم القميص الجديد من قبل ممثل الشركة.

وستقدم بوما كافة الملابس والمستلزمات الرياضية لكافة فرق النادي في مختلف الألعاب على مدار الموسم الجديد.

وأكد النادي أن أبو علي قد حول كافة مستحقات الشركة حسب التعاقد مع حسابه الشخصي.

انتهت مواجهة المصري وإنبي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد برج العرب الإثنين الماضي.

وأقيمت المباراة الساعة الرابعة عصرًا في أجواء حارة، حيث تصل نسبة الرطوبة في ذلك الوقت بالإسكندرية إلى 50 %.

وحافظ المصري على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن زد صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، والاتحاد الرابع برصيد 35 نقطة.

وتعد تلك المباراة الثالثة على التوالي التي لا يحقق فيها المصري الفوز، حيث يغيب الانتصار عن الفريق البورسعيدي بعد الخسارة أمام بيراميدز 1-0، ثم البنك الأهلي 5-2، قبل التعادل سلبيا مع إنبي.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 33 متساويا مع الأهلي، مع أفضلية خوض الفريق الأحمر 8 مباريات أقل.