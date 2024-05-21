رومانو: إيدرسون قد يرحل من مانشستر سيتي هذا الصيف

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 14:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - إيدرسون

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن احتمالية أن يرحل حارس مرمى بنفيكا السابق في الصيف القادم حال تلقى عرض جيد، إذ لا يوجد لديه أي مانع في الرحيل في هذه الحالة.

وشدد رومانو أن الاختيار في النهاية سيعود إلى الحارس البرازيلي سواء بالبقاء والاستمرار مع سيتي أو الرحيل.

ويعتبر السوق السعودي من أنشط الأسواق في العالم في كرة القدم إذ يتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم وينافس الدوريات الأوروبية في صرف الأموال على شراء نجوم العالم.

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وانتقل إيدرسون إلى مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 قادما من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو.

وتعرض الحارس البالغ من العمر 30 عاما لإصاباتين خلال الموسم الحالي وغاب 33 يوما بسببهما بواقع 5 مباريات.

وعانى إيدرسون من إصابة في الركبة وأخرى عضلية خلال الموسم الجاري.

وحصد سيتي اللقب للمرة الرابعة على التوالي في سابقة تاريخية.

وتغلب مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال الذي كان يطارده بفارق نقطتين، عانى لينتزع الفوز على إيفرتون بهدف متأخر لتصبح النتيجة 2-1، ولكن كالعادة لم يكن الفوز في الجولة الأخيرة كافيا.

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الدوري، من 28 انتصارا و7 تعادلات و3 هزائم فقط إحداها أمام أرسنال، الذي خرج أمام منافسه المباشر بانتصار وتعادل، ولكنه لم يكُن كافيا.

أرسنال على الجانب الآخر احتل الوصافة برصيد 89 نقطة، من 28 انتصارا و5 تعادلات و5 هزائم.

سيتي سجل 96 هدفا كأقوى هجوم في الدوري كالعادة، بينما تلقى 34 هدفا، كثاني أقوى دفاع بعد أرسنال الوصيف.

القبضة المطلقة

جوارديولا بدأ ولايته في صيف 2016، ولم يخسر اللقب سوى مرتين في 8 مواسم، أحدهما موسمه الأول في 2016-2017 الذي توج به تشيلسي، والثاني كان من نصيب ليفربول في 2019-2020.

فيما عدا ذلك فاز بيب ورجاله بالدوري في 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023 وأخيرا 2023-2024.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج فريق باللقب 4 مرات على التوالي، ليفض الاشتباك مع مانشستر يونايتد الذي توج بالدوري 3 مرات متتالية مع سير أليكس فيرجسون في 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009.

إرلينج هالاند لم يسجل في هذه المباراة الختامية، ولكنه هداف الدوري على كل حال برصيد 27 هدفا، وللموسم الثاني على التوالي.

الدوري الإنجليزي الدوري السعودي إيدرسون مورايش مانشستر سيتي
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