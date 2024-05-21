تقرير: مدافع الترجي جاهز لمواجهة الأهلي

ذكرت جريدة الصباح التونسية أن محمد أمين بن حميدة مدافع الترجي سيسافر مع بعثة فريقه إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال يوم السبت بملعب القاهرة.

وأوضح التقرير أن بن حميدة خضع لفحوصات دقيقة بعد الإصابة التي ضربته في مواجهة الذهاب.

وتأكد عدم خطورة لتبقى مشاركته في إياب النهائي واردة، حسب التقرير.

وتعرض ظهير الترجي لإصابة في إصبع القدم خلال الدقائق الأخيرة من لقاء الذهاب السبت الماضي.

وفي حالة عدم مشاركة بن حميدة بلقاء الإياب، من المرجح أن يشارك أسامة السهيلي بشكل أساسي.

وظهر السهيلي في التشكيل الأساسي لأبناء باب سويقة في لقاء محيط قرقنة ضمن ثمن نهائي كأس تونس قبل أسبوعين.

ومن المنتظر أن يسافر الفريق التونسي يوم الأربعاء إلى مصر.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

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