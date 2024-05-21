لاعب جديد من الجيل الذهبي.. كروس يعلن اعتزال كرة القدم عقب يورو 2024

في خطوة مفاجأة أعلن توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا اعتزال كرة القدم نهائيا عقب المشاركة في بطولة يورو 2024.

وأشار كروس إلى أنه سيختم مسيرته بشكل كامل مع الأندية والمنتخب عقب نهاية البطولة في فصل الصيف.

وسيلعب كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند يوم 1 يونيو المقبل.

وكتب كروس عبر حسابه على إنستاجرام: "يوم 17 يوليو 2014 كان يوم تقديمي كلاعب في ريال مدريد وهو اليوم الذي غير حياتي كلاعب وكشخص، لقد كان بداية فصل في النادي الأكبر في العالم ولكن بعد 10 سنوات وبنهاية هذا الموسم سينتهي ذلك الفصل".

"لن أنسى أبدا تلك الأوقات الناجحة وأريد أن أشكر بشكل خاص كل من رحب بي ولكن على الأخص شكري لكم يا مشجعي ريال مدريد على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، في الوقت نفسه يعني هذا القرار أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو".

"كما قلت دائما، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك وأنا سعيد لأنني وجدت في ذهني التوقيت المناسب لذلك القرار ولأنني تمكنت من اختياره بنفسي، كان طموحي دائما هو أن أنهي مسيرتي في ذروة مستواي، ومن الآن فصاعدا هناك فكرة رائدة واحدة فقط وهي من أجل الـ 15، تحيا مدريد ولا شيء أكثر".

صاحب الـ 34 عاما سيلعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال بيتيس يوم السبت المقبل 25 مايو بختام بطولة الدوري الإسباني.

بدأ كروس مسيرته مع بايرن ميونيخ عام 2009 قبل أن يخرج إعارة إلى باير ليفركوزن ويعود كلاعب أساسي بعد ذلك.

وفي عام 2014 انضم كروس لريال مدريد، النادي الذي ظل في صفوفه لمدة 10 سنوات قبل أن يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

مع بايرن ميونيخ توج كروس بالدوري الألماني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني وكأس العالم للأندية مرة واحدة، بالإضافة إلى ثلاث مرات كأس ألمانيا.

أما مع ريال مدريد فقد توج كروس بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات والدوري الإسباني 4 مرات وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الألماني 4 مرات.

كما توج كروس مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

ويحظى كروس بواحد من أفضل مواسمه مع ريال مدريد وخلاله شارك في 46 مباراة حتى الآن وتمكن من تسجيل هدف وصناعة تسعة أهداف.

وبشكل عام لعب كروس 463 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن وخلالها سجل 28 هدفا وصنع 98 آخرين.

ومع منخب ألمانيا لعب كروس 108 مباراة وسجل 17 هدفا.

وكان كروس قد أعلن اعتزال اللعب الدولي عقب يورو 2020 وغاب عن كأس العالم 2022 ولكنه قرر العودة عن قراره للمشاركة في يورو 2024 والتي ستقام على ملاعب منتخب بلاده.