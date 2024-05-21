ريليفو يكشف حقيقة الشرط الجزائي الساري فقط لـ بايرن للتعاقد مع زيركزي.. وموقف ميلان

كشف موقع ريليفو عن حقيقة وجود شرط جزائي في عقد جوشوا زيركزي لاعب بولونيا الساري فقط لـ بايرن ميونيخ فريقه السابق.

وانتقل المهاجم الهولندي إلى بولونيا في صيف 2022 مقابل 8 ملايين ونصف مع وجود بند للنادي البافاري يمنحه الحق في إعادة ضمه مقابل 40 مليون يورو.

وأفاد ريليفو أن الشرط الجزائي البالغ 40 مليون يورو ساري لكل الأندية وليس فقط كحق إعادة التعاقد للنادي البافاري.

وحسب الموقع فإن ميلان يواصل العمل على الصفقة وبدأ الاتصالات الأولى بالفعل، وفي الفترة المقبلة سيتخذ خطوات متقدمة أكثر.

وقال كارل هاينز رومينيجيه من قبل لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أمر عودة زيركزي يعود إلى ماكس إيبيرل -المدير الرياضي لبايرن- لا أريد أن أتدخل في عمله".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كنا سنفعل بند أحقية إعادة الشراء أم لا، لكن بالتأكيد سنضعه في الحسبان في خططنا خلال الصيف المقبل".

وأكمل "أتذكر في أخر عام لي لعب زيركزي بشكل جيد جدا تحت قيادة هانسي فليك وعندما يشركه كان يسجل أهدافا هامة وحاسمة في مباريات صعبة، كان لا يسجل الهدف الرابع أو الخامس في المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا سعيد بعمله الجيد مع بولونيا، رأيته رائع دائما معنا، لكن حظه السيء أن كان أمامه روبرت ليفاندوفسكي".

وسجل المهاجم الهولندي 12 هدف وصنع 7 آخرين في 37 مباراة لعبها مع بولونيا.

وساعد الفريق للوصول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما كانت المرة الأخيرة في الستينيات.