أثليتك: هندرسون خارج قائمة إنجلترا ليورو 2024

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا قرر استبعاد جوردن هندرسون لاعب وسط أياكس من قائمة إنجلترا الأولية لبطولة يورو 2024.

أوضح التقرير أن هندرسون لن يتواجد في القائمة التي سيعلن المنتخب الإنجليزي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول قد يتواجد في القائمة الأولية.

إذا حدث ذلك سيكون الاستدعاء الأول للاعب ليفربول الشاب.

وتترقب الجماهير الإنجليزية موقف هاري كين قائد المنتخب الذي غاب عن مباريات فريقه بايرن ميونيخ الأخيرة بسبب إصابة في الظهر.

هندرسون انضم لصفوف أياكس في يناير الماضي بعد رحيله عن الدوري السعودي بعد ستة أشهر فقط قضاها مع نادي الاتفاق.

وشارك هندرسون في 17 مباراة مع الاتفاق في الدوري السعودي وصنع أربعة أهداف.

ويقود الاتفاق السعودي، ستيفن جيرارد زميل هندرسون السابق في ليفربول.

هندرسون انضم إلى الاتفاق في الصيف الماضي بعد 12 عاما قضاها في صفوف ليفربول.

وخاض قائد الريدز 492 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 61.

وحقق 9 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي منذ انتقاله في 2011.

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