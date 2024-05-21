وكيله: هذا موقف سيسكو من الانتقال للدوري السعودي

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو

كشف إلفيس باسانوفيش وكيل أعمال بنجامين سيسكو لاعب فريق لايبزج عن موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال باسانوفيتش لقناة سبورت كلوب: "هناك اهتمام من ناديين سعوديين ولكن لا توجد فرصة الآن، فهو لن يغادر أوروبا".

وأتم "أندية من الدوري الإنجليزي والإيطالي تريد سيسكو، ولكن أيضا لايبزج يبذل قصارى جهده للحفاظ عليه من خلال عرض جيد جدا".

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وحسب موقع نوجومانيا السلوفيني فإن الهلال والأهلي من الدوري السعودي يريدان التعاقد مع سيسكو.

وقدم لايبزيج عرضا لسيسكو من أجل تجديد عقده وتحسين راتبه، إذ ينتهي عقده في صيف 2028.

وتعاقد لايبزيج مع سيسكو من ريد بول سالزبورج في الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو.

ووصلت قيمته السوقية الآن إلى 40 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

ولعب سيسكو 42 مباراة خلال الموسم الحالي مسجلا 18 هدفا وصنع هدفين.

وشارك سيسكو في أكثرية الموسم كبديل إذ لعب 2057 دقيقة أي بالقسمة على 90 دقيقة ستكون 23 مباراة.

وسجل سيسكو متوسط كل 115 دقيقة.

الدوري السعودي الدوري الألماني لايبزج بنجامين سيسكو
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