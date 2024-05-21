تقارير: عشاء بين ماكرون وفلورنتينو بيريز لبحث مشاركة مبابي في الأولمبياد

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف مبابي الثاني

أجمعت صحف إسبانية وفرنسية أن هناك عشاء سيجمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يوم الثلاثاء لبحث مشاركة لاعبي الفريق مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ريال مدريد يمتلك الثنائي الفرنسي إدوارد كامافينجا وأوريلين تشواميني، ومن المتوقع أن ينضم إليهما النجم كيليان مبابي بعد رحيله من باريس سان جيرمان.

يتواجد فلورنتينو بيريز في باريس حيث تمت دعوته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للاحتفال بمرور 120 عاماً على تأسيس المنظمة.

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وذكرت جريدة ليكيب أن ماكرون سيحاول إقناع فلورنتينو بيريز بإطلاق سراح كيليان مبابي للمشاركة في أولمبياد باريس في الصيف.

ويعتبر الرئيس الفرنسي أن مشاركة كيليان مبابي في الأولمبياد قضية وطنية، وفقا لجريدة ماركا.

قبل أيام، أعلن مبابي نجم باريس سان جيرمان أخيرا رحيله عن الفريق، بعد مسلسل الانتقال الأطول عبر السنوات الماضية.

وقال مبابي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي:

مرحبًا بالجميع، أنا كيليان وأردت الحديث معكم وقلت من البداية أني سأتحدث معكم حين يأتي الوقت المناسب، والآن أردت أن أعلن للجميع أن هذا عامي الأخير مع باريس سان جيرمان وأني لن أجدد عقدي.

المغامرة تصل لنهايتها في الأسابيع القليلة المقبلة وسألعب مباراتي الأخيرة في حديقة الأمراء يوم الأحد، وهناك الكثير من العواطف.

على مر سنوات عديدة حظيت بفرصة وشرف تمثيل أكبر أندية فرنسا، وواحد من الأفضل في العالم، وسمح لي بخوض تجربتي الأولى مع نادٍ عليه الكثير من الضغط، وبالنمو كلاعب بالتواجد بجوار بعض الأفضل في التاريخ والأبطال الكبار ومقابلة الكثير من الناس والنضج كرجل أيضًا، مع كل المجد وكل الأخطاء التي ارتكبتها.

أولًا أريد أن أشكر زملائي جميعا، وكل المدربين، أوناي إيمري وتوماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو وكريستوف جالتييه ولويس إنريكي، والمديرين الرياضيين ليوناردو ولويس كامبوس على مساعدتي دائمًا، وكل العاملين بالنادي الذين لا يراهم أحد من رجال الظل، وهم المعالجون وطاقم الأداء وكل الناس في المكاتب.

هناك أناس رائعون يعطون كل شيء للنادي ويستحقون هذا العرفان بالجميل، رغم كل ما يحدث في الخارج وكل الضجة الإعلامية التي تحوم أحيانا حول النادي، هناك فعلاً من يعشقونه ويريدون الدفاع عنه وذلك يجعلك سعيدا، وأعلم أن مع كل هؤلاء الأشخاص إن النادي في أيد أمينة.

الأمر صعب ولم أكن أتوقع أن إعلان قراري سيكون صعبا لهذه الدرجة، وأن أرحل عن بلدي فرنسا، والدوري الفرنسي الذي اعتدت عليه، ولكن أعتقد أني بحاجة لهذه الخطوة.

أخوض التحدي الجديد بعد 7 أعوام. الأمر صعب ولكن هناك من أود شكرهم فوق كل شيء، وهم مشجعو باريس سان جيرمان. أعلم أني لم أكن على قدر الحب الذي منحتوني إياه على مر 7 أعوام، ولكن لم أود خداعكم أبدا، ودائما أردت اللعب بشكل جيد.

باريس سان جيرمان هو ناد يجبر الجميع على الإحساس بالمسؤولية. يمكننا أن نحبه أو نكرهه وأنا اخترت أن أحبه وفعلت ذلك لـ 7 أعوام بالجيد والسيئ فيها، ولكني لا أندم على انضمامي لهذا النادي، وسيبقى في ذاكرتي طوال الحياة.

سأقول للجميع طوال حياتي أني لعبت هنا، والآن لن أستمر في ذلك، ولكني سأشاهد كل المباريات طبعا وسأتابع أخباره عن قرب.

لقد كنت أنا، بعيوبي ومميزاتي، ولكني حاولت تقديم أفضل نسخة مني خلال 7 سنوات، وقبل كل شيء أريد أن أقول لكم شكرا، فمن دونكم ما كنت لأعيش حتى نصف المشاعر التي اختبرتها ولذلك فقط سأبقى ممتنا للأبد.

شكرا للجميع، وأتمنى أن ننهي السنة بلقب أخير. سنعيش لحظات جيدة فيما تبقى من الموسم واعلموا أنكم ستبقون في قلبي طوال الحياة. هنا باريس، وشكرا لكم.

مبابي كان قد انضم لباريس سان جيرمان قادما من موناكو في 2017 مقابل 180 مليون يورو.

وتوج كيليان مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018.

كما بلغ مبابي مع الديوك نهائي النسخة الماضية من المونديال في 2022، وخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.

وسجل مبابي هاتريك في المباراة النهائية، وكان هداف كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف.

مبابي كان على أعتاب ريال مدريد لما يتجاوز 3 سنوات، وأقوى تلك المراحل كان في صيف 2022 حين كان ينتهي عقده مع باريس واتفق مع مدريد على الانتقال.

ولكن في النهاية وتحت تأثير ضغوط وإقناع وصل لقادة الدول بحسب التقارير الصحفية، جدد عقده لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

مبابي قرر عدم تفعيل هذا الخيار، لينتهي عقده في صيف 2024، وتشير كل المصادر الإعلامية إلى انتقاله إلى ريال مدريد أخيرا.

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